Buq Care, Conexão com público e marketing orgânico

A Buq Care, empresa goiana de cosméticos e autocuidado, tem se destacado no mercado nacional com uma abordagem inovadora de marketing digital. Fundada por Rayssa Buq, a marca alcançou um faturamento milionário em apenas oito meses, um feito atribuído à combinação de produtos de alta qualidade e uma forte conexão com o público através de estratégias de marketing orgânico.





Rayssa Buq acredita que a chave para o sucesso da Buq Care está na autenticidade dos produtos e na capacidade de criar uma conexão genuína com os consumidores. "A maior estratégia de um negócio é fazer produto bom que realmente funcione e não engane as pessoas! Quando o produto é bom, o maior marketing é o famoso 'boca a boca'", afirma Rayssa. Essa confiança nos produtos é reforçada pela comunicação direta e transparente com os clientes nas redes sociais, onde a empresa possui milhões de seguidores engajados.





A fé de Rayssa também desempenha um papel central nas decisões empresariais e no crescimento da Buq Care. "Tudo que faço, oro a Deus antes. Se eu sentir paz em meu coração, é a resposta de Deus para mim. Se eu tiver dúvidas, é porque não está de acordo com os planos de Deus para mim", compartilha a fundadora. Essa abordagem espiritual, combinada com uma forte ética de responsabilidade social, tem moldado a identidade da marca, que realiza diversas ações em apoio a mulheres e crianças.





Além da fé e da responsabilidade social, a Buq Care se diferencia no mercado de cosméticos pela capacidade de ouvir e responder aos feedbacks dos clientes. "Entendemos o que eles estão pedindo, monitoramos o que eles nos trazem, principalmente feedbacks, para entregar o que eles estão esperando do mercado de cosméticos", explica Rayssa. Esse foco na inovação e na autenticidade tem sido crucial para manter a relevância da marca em um mercado competitivo.





Com planos ambiciosos de expansão internacional, a Buq Care pretende continuar revolucionando o mercado de cosméticos com novos lançamentos que prometem manter a autenticidade e a qualidade que definem a marca. "Nosso objetivo é ser uma referência global em cosméticos de alta qualidade, mantendo sempre a autenticidade e os valores que nos trouxeram até aqui", conclui Rayssa Buq.