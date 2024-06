Restaurante Vila Don Patto se destaca jantar com romântico para o Dia dos Namorados

O clima de romantismo toma conta dos espaços gastronômicos da Vila Don Patto, espaço com natureza, lazer e gastronomia, localizado em São Roque, próximo a capital paulistana. Para celebrar o Dia dos Namorados, nesta quarta-feira (12), os restaurantes do espaço, Vila Don Patto Restaurante Português, Vila Don Patto La Pasta e Vila Don Patto Catarina destacam para os enamorados casais opções de pratos a la carte, carta especial de vinhos e espumantes e música ao vivo.



De acordo com o empresário Túlio Patto, presidente do Grupo Vila Don Patto, recebe muitos casais da região e também casais vindos de outras cidades que querem um momento diferenciado ao tradicional. “Estamos prontos e de braços abertos para oferecer o melhor de nossos serviços nesta data tão especial”, destaca Túlio.



O cardápio de cada uma das casas destaca sugestivas opções de “Entradas”, onde não poderiam ficar ausentes os saborosos “Bolinhos de Bacalhau”, com preço médio de R$ 79 a porção com seis unidades e as “Brusquetas”, por R$ 50 a porção com cinco unidades. Àqueles que não dispensam uma salada antes do prato principal, o menu conta com três sugestões, com custo entre R$ 50 e R$ 72.



Para a escolha do prato principal, servido em sistema la carte, os clientes contam opções especiais, como a “Parmegiana de Mignon” (Filé mignon empanado com molho de tomate, queijo muçarela e parmesão. Acompanha arroz branco e batatas fritas), o “Bacalhau às Natas”, (Lascas de bacalhau puxadas no azeite com cebola, alho, cheiro verde, azeitonas pretas, batata ao creme de natas gratinado com parmesão. Acompanha arroz branco), entre outras opções.

don pato don patto



Para “el gran finale”, os destaques da sessão “Sobremesas”, ficam para os Doces Portugueses, pelo valor de R$ 12 a unidade e a “Flor de Fátima” (Massa crocante de canela, recheada com doce de leite, chantilly e sorvete de limão finalizada com Ovomaltine e calda de vinho), por R$ 40. Na carta de bebidas estão sugestões de sucos, cervejas e drinques. O restaurante conta também com uma elaborada carta de vinhos, onde, além dos rótulos Don Patto, também estão presentes opções oriundas do Velho e Novo Mundo do vinho.



Para reservas e informações: (11) 4711-3001.