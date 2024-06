Lentes dentais; entenda quais cuidados se deve tomar após a colocação

Cirurgião dentista Marcos Laboissiere explica procedimentos, manutenção e hábitos necessários após a colocação das lentes dentais

A busca pelo sorriso perfeito trouxe um aumento significativo nas buscas por procedimentos odontológicos como as lentes de contato dental. Esse método rápido e seguro permite alterações no formato, tamanho e tonalidade dos dentes, proporcionando uma aparência harmoniosa conquistou muitas celebridades e vem caindo no gosto da população. Conversamos com o Cirurgião Dentista Dr. Marcos Laboissiere, CEO da Ilo Odontologia, para esclarecer os cuidados necessários após a colocação das lentes de contato dental.

Dr. Laboissiere explica que as lentes de contato dental são uma solução eficiente para corrigir desarmonias e assimetrias nos dentes, que podem ocorrer devido ao uso de chupeta, medicamentos ou falta de higienização adequada durante o crescimento. "Essas imperfeições podem afetar a autoestima do indivíduo, mas com a evolução dos procedimentos odontológicos, é possível alcançar um sorriso esteticamente agradável," afirma o dentista.

Entretanto, após a colocação das lentes, é fundamental seguir uma rotina de cuidados. "Embora as lentes sejam feitas de materiais resistentes como resinas e porcelana, elas ainda necessitam de manutenção regular. Consultas periódicas ao dentista garantem que as lentes estejam em perfeitas condições, evitando deslocamentos, quebras ou outros problemas," alerta Dr. Laboissiere.

Uma dúvida comum é se as lentes de contato dental podem ser colocadas antes do uso de aparelho ortodôntico. Segundo Dr. Laboissiere, "o recomendado é utilizar o aparelho ortodôntico primeiro para alinhar os dentes adequadamente. Colocar as lentes antes pode resultar em danos às próteses ou manchas, necessitando trocas posteriores e aumentando os custos."

Após a colocação das lentes elas se tornam, de certa forma, parte dos dentes naturais, mas alguns hábitos alimentares precisam ser evitados. "Como evitar roer unha, abrir saches de ketchups ou cortar linhas, por isso é recomendado evitar usar os dentes em situações em que a força deles seja concentrada," sugere Dr. Laboissiere.

Além disso, procedimentos como restaurações e tratamentos de canal devem ser realizados com cuidado para não danificar as lentes. "O uso de agentes clareadores também deve ser feito com cautela, pois podem diminuir o brilho das lentes. Sempre converse com seu dentista antes de iniciar qualquer tratamento adicional," aconselha o especialista.

A manutenção das lentes de contato dental envolve consultas regulares ao dentista para avaliar a integridade das lentes e a saúde bucal geral. "Inicialmente, essas consultas podem ser mais frequentes, mas depois podem ocorrer a cada seis meses ou um ano, conforme a orientação do dentista," conclui Dr. Laboissiere.

Com os cuidados adequados e acompanhamento profissional, as lentes de contato dental podem proporcionar um sorriso bonito e saudável por muitos anos. Adote uma rotina de higiene bucal rigorosa e não hesite em buscar orientação especializada para manter seu sorriso sempre impecável.