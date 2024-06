Menos é Mais retorna a Brasília com mais uma edição do Churrasquinho - (crédito: Fotos: Jhonnathas Franco / Bruna Telles - Caldi via EGOBrazil)

Nos últimos anos, o Menos é Mais tem arrastado milhares de pessoas por onde passa, sendo o Churrasquinho um dos muitos projetos de sucesso do Grupo. Em 2024, a label já passou por grandes cidades como: Ribeirão Preto, Natal, Vitória, Campos do Jordão e Belém; e agora chegou a hora do Bosque Arena BRB, em Brasília, receber o som de Duzão, Goes, Paulinho e Ramon. Com mais de 4 horas de pagode, os brasilienses prometem agitar sua cidade natal com muita música boa e participações mais do que especiais para o público.

“Estamos muito animados com esse Churrasquinho, todos são sempre muito especiais! Amamos muito o que fazemos e sempre pensamos em cada detalhe para que seja um dia inesquecível para todos que tiraram um tempo e foram curtir esse pagode com a gente.” compartilha Duzão.

“Voltar para nossa casa, nossa cidade, onde tudo começou tem sempre um sentimento especial. Brasília tem uma energia surreal e sempre nos recarrega e dá forças. Foi graças a eles que o Menos é Mais se tornou o que é hoje; faremos o maior churrasquinho de todos os tempos, se preparem!” complementa Goes.

A label conta com um palco 360 graus, um repertório que é composto por grandes hits do grupo, além de músicas que são fenômenos do gênero, churrasco e lugares instagramáveis para muitas fotos que deixarão esse dia registrado para sempre.

Para deixar esse momento ainda mais especial, agora o Churrasquinho Menos é Mais conta com a Mike’s Ice, marca de drink pronto de vodka com suco de limão. A marca se junta com a Amstel, patrocinadora que já acompanha a label desde o ano passado, além da Financeira BRB como patrocinador nesta edição de Brasília.

Chegando no quinto show do ano, a label promete passar por mais 10 cidades ainda na turnê de 2024, e são elas: Fortaleza, Recife, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Florianópolis, Curitiba e Porto Alegre. Para não perder nada sobre o Churrasquinho Menos é Mais, acompanhe aqui.

SERVIÇO

Churrasquinho Menos é Mais + convidados especiais

Data: 15/6 Horário: a partir das 14h Local: Bosque Arena BRB

Link de compra: https://www.ingresse.com/churrasquinho-menos-e-mais-brasilia-15-06/

Fotos: Jhonnathas Franco / Bruna Telles - Caldi via EGOBrazil