Patrícia Poeta, Caldi Comunicação e Agência Hit reúnem artistas na live "Le

Em transmissão ao vivo na noite de ontem pelo Canal Futura e Globoplay, cantores e influenciadores arrecadaram doações que serão destinadas à reconstrução do Rio Grande do Sul

Ontem (16/6), a Vibra São Paulo serviu de cenário para o "Levanta Rio Grande". Com realização da Caldi Comunicação e Agência Hit, o evento é uma idealização da apresentadora Patrícia Poeta e foi transmitido pelo Canal Futura, GloboPlay e YouTube, das 20h às 23h35. Em formato live, o show reuniu artistas e influenciadores com a meta de arrecadar fundos para a reconstrução do estado do Rio Grande do Sul.

Durante mais de três horas, a live "Levanta Rio Grande” contou com a presença de apresentadoras de outras emissoras como Luciana Gimenez, Catia Fonseca e Sílvia Abravanel. No palco, artistas como Roberta Miranda, Tierry, Luiza Martins, Wanessa Camargo, Luiza Possi, Latino, Maurício Manieri, Kamisa 10, Jeito Moleque, Marilia Tavares, Traia Véia, Fiduma e Jeca, Marcos Freire, Gustavo Moura e Rafael, Anderson e Mateus, Bryan Behr, Ludmilla Anjos e Paula Lima cantaram os seus hits e levaram palavra de apoio e incentivo aos gaúchos, solicitando aos telespectadores as doações por meio do QRcode "Para Quem Doar".

A live também recebeu a colaboração de grandes influenciadores, que se revezaram no palco para pedir doações, entre eles: Flávia Pavanelli, Nah Cardoso, Erika Schneider, Marina Fabris, Enzo Ferro, Matheus Baldi, Luana Braga, Carol Marafiga, Aritana Maroni, Jake Leal, Thamiris Macedo, Fernanda Terra e Naty Curvelo. Teve ainda a presença dos ex-BBB’s Marcus Vinicius, Fred Nicácio, Beatriz Reis, Thelma Assis, Marcela Mc Gowan e Amanda Meireles. Muitos artistas enviaram vídeos e entraram na live de forma remota, como Adriana Calcanhoto, Marcos e Belutti, Matheus Fernandes, Menos é Mais, Israel e Rodolffo, Felipe e Rodrigo, Raça Negra, Clayton e Romário, Ícaro e Gilmar, Kleiton e Kledir e Humberto e Ronaldo.

O empresário Wendel Miranda também esteve por lá e, de surpresa, doou uma casa para uma das famílias que perdeu tudo na tragédia.

O objetivo de Patrícia Poeta com essa grande mobilização é manter os holofotes na missão e ajudar os gaúchos com alimentação, hidratação, saneamento básico, saúde, produtos de higiene pessoal, roupas, medicamentos, entre outras necessidades fundamentais neste momento de recuperação.

Vale destacar ainda que "Levanta Rio Grande" contou com profissionais do programa "Encontro", comandado pela Patrícia. A live também trouxe Cleyton Prado (Direção de Fotografia), Elfus Eventos (Produção Executiva), Crialed (Painel de LED), Checkmate (UM de Vídeo) e Jean Flandres (Fotografia).

Levanta Rio Grande

Idealização: Patrícia Poeta

Casa de Shows: Vibra São Paulo

Realização: Caldi Comunicação e Agência Hit

Criação cenográfica e Produção: Agência Hit

Produção executiva: Agência Hit, Elfus Eventos

Direção de fotografia: Cleyton Prado

UM de Vídeo: Checkmate

Painel de LED: Crialed

Iluminação: LPL

Sonorização e Captação: Impacto Vento Norte, Transasom, Benson áudio

Internet: Tellium

Geradores: SKY

Fotografia: Jean Flandres