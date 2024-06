Vivi Noronha reflete sobre sua nova jornada no mundo business

“Na comunidade, empreender é necessidade e sobrevivência,” disparou a influenciadora

Vivi Noronha entrou de vez para o mundo dos negócios trazendo a sua marca “My Moment”, lançada na última semana. Para a influenciadora, a experiência de embarcar no empreendedorismo é algo que não a assusta. “Hoje eu vivo uma vida muito diferente de anos atrás, quando eu ainda morava na comunidade. O empreendedorismo para mim é diferente do que existe lá”, declara. Ela explica que as prioridades são outras para quem mora na periferia: “Na comunidade, empreender é necessidade e sobrevivência”.

Moradores de bairros ou comunidades que ficam à margem e são ausentes do poder público geralmente têm poucas oportunidades, principalmente quando se trata de empregos. Abrir uma lojinha, fazer vendas como camelô, atender como manicure à domicílio, são alguns trabalhos que as pessoas fazem para conseguir adquirir uma renda. “Cresci vendo a galera da comunidade lutando pra caramba para conseguir seguir em frente. Muitos não reconhecem esse esforço, mas também é o empreendedorismo. A parte ruim é que só tem essa alternativa por lá”, declara.

A influenciadora comemora as suas vitórias e diz que quer passar essa imagem com a sua nova marca também. Segundo Vivi, as facilidades de ter conseguido investir milhões em seu negócio, por exemplo, é motivo para comemorar:

“Sempre tive muitos sonhos, mas não sabia que realizaria tantos em tão pouco tempo. Fiz 20 anos e ter hoje essa capacidade de investimento ainda é algo que me faz ficar surpresa e muito feliz. Quanto à marca, quero que as pessoas se identifiquem com cada produto. Criei junto com a minha equipe pensando não só nas pessoas que me acompanham, mas na necessidade do público em geral”, explica.