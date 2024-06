Maolee faz turne nos Estado Únidos após estourar seu novo álbum

O álbum “Confia” já é um hit e mesmo ultrapassando milhões de players, o artista segue divulgando seu trabalho

Ma?olee deu start em em sua nova turne? nos Estados Unidos, o artista passou por Orlando e em breve realizara? shows em Nova York e na Philadelphia. “E? sempre um prazer viajar com o meu som. No Brasil as experie?ncias sa?o incri?veis, mas quando vemos que a nossa mu?sica consegue ultrapassar as fronteiras e tocar pessoas de qualquer lugar do mundo e? gratificante”, afirma o beatmaker. Ele segue divulgando o seu novo a?lbum “Confia” que foi lanc?ado em maio deste ano e ja? alcanc?ou mais de 30 milho?es de players no Spotify, ale?m de entrar no “Top 100” da plataforma.

“Cada vez que eu me deparo com o nu?mero de players me da? mais energia para continuar fazendo o meu trabalho. E? uma alegria enorme ver o crescimento desse projeto, estou muito feliz com o resultado”, diz. Em “Confia” ha? participac?o?es especiais de Filipe Ret, Vulgo FK, Jovem Dex, Pele? Mil Flows, Tz da Coronel, Tiee, Delacruz e Tizi.

Esse e? o segundo a?lbum de estu?dio de Ma?olee como artista solo e partiu dele o desejo de selecionar outros artistas para participar: “Pensei em pessoas que esta?o no corre e eu admiro, tambe?m quis resgatar alguns parceiros das antigas e acho que consegui formar um bom time. Estou muito satisfeito com o trabalho que entregamos”, afirma. O mu?sico tambe?m preparou uma superproduc?a?o de um videoclipe para a faixa “No?s Combina”, sua parceria com Filipe Ret e Vulgo Fk:

“Esse feat. e? muito especial e por isso precisava ser registrado em vi?deo. Eu ja? buscava algo que pudesse oferecer uma experie?ncia visual para os fa?s e esse foi o casamento perfeito. Planejamos cada detalhe, trabalhar com Filipe Ret e com o Vulgo FK foi sensacional”, declara. O clipe de fato foi uma excelente aposta dos artistas, pois ja? bateu mais de um milha?o de visualizac?o?es no YouTube.