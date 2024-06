Joby se destaca no exterior como líder de audiência do Pop Share

Quando se fala em música, televisão e produção, a gente acaba pensando em várias pessoas executando cada uma das tarefas. Com Joby é um pouco diferente.

O apresentador do programa de maior audiência da TV Connect USA, em Orlando, nos Estados Unidos, é o típico artista multimídia. E tem sido assim.

Com uma carreira brilhante na gestão de operações complexas, ele foi co-fundador e diretor executivo da USBRTV em Salt Lake City, o que deu gás para a criação, quatro anos depois, da TV Connect USA, na Flórida, com mais três empreendedores: Paulo Sergio, Eliza Ki Jen e Renato Pereira. “A audiência em Utah era bastante satisfatória, porém comercialmente falando, a Flórida sempre foi o maior mercado consumidor da nossa programação. Por que não montar a estrutura onde a comunidade brasileira está? Foi o que fizemos!”, explica Joby.





Joby - Crédito da Foto: Paulo Sergio / Divulgação via EGOBrazil

Unindo a história dentro de estúdios de música e a liderança de projetos comunitários, Joby já desponta como um grande artista na comunidade brasileira no exterior.

Nascido e criado em São Paulo, ele começou a trajetória na Trust Studios, onde atuou como diretor artístico e vocal. Foi a versatilidade técnica e criativa que contribuiu significativamente para a organização e manutenção dos estúdios, destacando-o como um profissional dedicado e talentoso. Além disso, o envolvimento em projetos sociais, como o "Louva na Laje", evidencia o compromisso com o impacto social positivo.

Atualmente, Joby é o apresentador do programa do POP SHARE na TVC USA, uma emissora de TV por streaming em Orlando, Flórida, afiliada da CNN EUA. O programa que tem alcançado números incríveis de audiência, tem uma pegada pop e explora lançamentos de músicas, filmes, séries, reality shows, cultura pop, games, fofocas dos mundo das celebridades no Brasil e no exterior, além de novidades dos parques em Orlando.

Joby é multifacetado por si só. Além de liderar o departamento de programas de entretenimento e variedades da TVC USA, ele possui uma vasta experiência em produção musical e eventos. Como diretor vocal em montagens - como o “Tributo a Ray Conniff” - e produtor vocal em estúdios renomados, ele destaca suas habilidades de coordenação logística e operacional, sempre buscando a excelência em cada projeto. “Estar na terra das oportunidades é um privilégio e desde sempre venho trabalhando para contribuir com a nossa comunidade com cultura, informação e com muita verdade”, explica Joby.

Foi com Zilu Camargo que o apresentador ganhou destaque. Ela deu a primeira entrevista para Joby no seu Pop Share desde que a filha Wanessa Camargo ficou confinada para participar do reality Big Brother Brasil e desde então a repercussão foi gigantesca. “A gente sentou e começou a conversar. Quando vimos já estávamos curtindo um ao outro e trocando confidências”, explica o apresentador que tirou frases ainda mais polêmicas sobre a mãe da cantora que seguia confinada no BBB 24.

Com uma carreira marcada por grandes conquistas e um compromisso inabalável com a qualidade e inovação, Joby continua a se destacar como um líder na indústria televisiva. O trabalho na TVC USA reflete a paixão pelo que faz, um talento inquestionável e dedicação em proporcionar conteúdo relevante e inspirador para o público.

Sobre a TVC Emissora feita por brasileiros e com conteúdo voltado para aqueles que vivem no exterior, tem transmissão por streaming e já está em todas as televisões conectadas em mais de 80 países.

Com base no tripé de jornalismo, entretenimento e prestação de serviços, a TVC esbanja simpatia e profissionalismo em sua programação. É a primeira emissora americana de língua portuguesa com programação independente e afiliada da CNN americana. Para assistir de graça a programação da TVC, basta procurar por TV CONNECT USA na loja de aplicativos da sua televisão ou do seu celular.