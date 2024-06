O Papel do setor público no crescimento imobiliário de Brasília

Desde o início do Plano Piloto, já era certo que Brasília seria uma referência nacional no mercado imobiliário.





Por ter sido planejada e construída pelo Governo Federal, o projeto da cidade contava com diversas áreas comerciais, industriais e, principalmente, residenciais.

Com isso, é possível afirmar que o setor público teve um papel essencial no crescimento de Brasília, mas está muito enganado quem pensa que esse foi o único papel do governo no mercado imobiliário da cidade!

Até os dias de hoje, o setor público continua investindo na infraestrutura da cidade, o que afeta a venda de apartamentos em Brasília.

Além disso, os financiamentos oferecidos pelo Governo também visam o crescimento do mercado imobiliário da cidade.

Quer entender mais sobre o assunto? Então continue lendo e veja como o setor público continua ajudando o mercado imobiliário de Brasília!

Plano Piloto

Projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer e pelo urbanista Lúcio Costa, Brasília é a capital do Brasil e possui áreas comerciais, industriais, residenciais e de serviços públicos

Aliás, vale ressaltar que o projeto foi vencedor do Concurso Nacional do Plano Piloto da Nova Capital do Brasil, que aconteceu em 1957 e foi feito justamente para projetar a cidade de Brasília.

Isto só mostra que, desde o início, Brasília já tinha um plano muito bem concebido para que o mercado imobiliário da cidade estivesse sempre em movimento.

Vale ressaltar que, desde que a cidade foi projetada e inaugurada, Brasília cresceu muito, porém, o urbanismo da cidade ainda é um exemplo para todo o mundo.

Investimentos com infraestrutura

As vezes pode até não aparecer que os gastos públicos com infraestrutura não tem nada a ver com o mercado imobiliário, mas já ressaltamos que eles afetam a área de forma direta!

Brasília sempre teve grandes investimentos na sua infraestrutura, principalmente quanto a redes de saneamento, eletricidade, construção de rodovias, pontes, entre outros.

Com isso, a cidade oferece uma ótima qualidade de vida para os moradores, o que afeta o mercado imobiliário diretamente.

Quanto melhor for a cidade, mais pessoas querem morar nela, e com isso, aumenta a demanda por imóveis na região.

Com uma procura maior, mais empresas do ramo começam a investir na cidade, e com isso, o mercado imobiliário de Brasília fica muito aquecido.

Regulação urbana

Apesar de ter crescido muito nas últimas décadas, Brasília ainda leva em consideração o Plano Piloto na hora de construção de novos imóveis.

Na cidade, existe uma empresa pública chamada Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) que é responsável pela gestão de terras urbanas da cidade.

O seu principal objetivo é regular a ocupação destas áreas e garantir que o desenvolvimento imobiliário da cidade continue seguindo o Plano Piloto.

Com isso, o setor público faz com que a cidade continue crescendo, porém, sem atrapalhar o projeto principal, o que é ótimo para o mercado imobiliário.

Financiamentos

Apesar de não serem exclusivos de Brasília, alguns programas de financiamento ou crédito dados pelo governo para construções e compra de imóveis têm ajudado bastante o mercado imobiliário da cidade.

Esses projetos do governo ajudam pessoas que não teriam condições de comprar um imóvel à vista ou pagar a totalidade do aluguel a garantir o sonho da casa própria!

Lembrando que o principal projeto de habitação do Brasil atualmente é o Minha Casa Minha Vida, que também já se chamou Casa Verde e Amarela.

Este projeto garante o financiamento para famílias de baixa e média renda para que consigam comprar imóveis de até R$350 mil.

CODHAB

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal tem um papel essencial no mercado imobiliário da cidade.

O seu foco de atuação é a população de baixa renda, que normalmente tem dificuldades de adquirir um imóvel e muitas vezes moram em zonas de risco.

Além dos projetos habitacionais, a companhia oferece regularização fundiária e urbanística, políticas de desenvolvimento habitacional, diversos projetos sociais, entre outras ações.

Com isso, a CODHAB garante que diversas famílias de baixa renda tenham acesso a moradia digna e, com isso, o mercado imobiliário da cidade continua movimentado, independente do padrão dos imóveis!

Desafios do setor público no mercado imobiliário de Brasília

Como em qualquer cidade do Brasil, o mercado imobiliário de Brasília também passa por alguns desafios com o tempo.

Atualmente, muitas cidades do país estão passando por um crescimento desenfreado, e a capital do Brasil não ficou de fora disso.

Com o crescimento populacional, é necessário abrir mais escolas, restaurantes, comércios em geral, e, principalmente, construir mais imóveis.

Com isso, muitas áreas que estão fora do Plano Piloto começam a crescer rapidamente e muitas vezes sem a infraestrutura ideal.

Outro desafio enfrentado tem relação a acessibilidade e inclusão social, tendo em vista que muitas áreas e imóveis de Brasília não possuem a estrutura adequada para acolher pessoas com deficiência.

Além disso, questões ambientais, como a preservação de áreas verdes, tratamento correto de esgoto e de lixo também são preocupações que afetam diretamente o mercado imobiliário, pois tem muito a ver com a qualidade de vida da região.

Apesar de serem grandes desafios, o setor público de Brasília possui diversos projetos e ações feitas para contornar esses desafios.

Com isso, a qualidade de vida da região aumenta, o que atrai mais pessoas a viverem na cidade e, como consequência, o mercado imobiliário da cidade continua fomentado!