Vila Don Patto Restaurante Português exalta os aromas e sabores da cozinha lusitana

Com uma classificação de 4,6 estrelas e mais de 24.000 avaliações, a Vila Don Patto, complexo com natureza, lazer e gastronomia conquista os visitantes do Roteiro do Vinho, na cidade de São Roque, próxima a capital paulistana. Dentre os principais espaços oferecidos pelo empreendimento está o Vila Don Patto Restaurante Português, que destaca aos amantes e apreciadores da boa mesa, os aromas e sabores da cozinha lusitana.



Segundo o presidente do Vila Don Patto, Tulio Patto, a experiência gastronômica é uma das principais buscas do público visitante do complexo. “As pessoas vêm muito para experimentar as elaborações oferecidas no cardápio de nosso restaurante. Além da gastronomia, também buscamos opções enológicas e aproveitas de nossa experiência enogastronômica. E aproveitam de nosso espaço familiar, onde podem saborear nossas opções servidas tanto no almoço, quanto no jantar."



O espaço ficou afamado entre o público pela variedade de pratos da cozinha portuguesa, preparados pelo experiente chef José Miranda. Das saladas e entradas aos pratos principais e às sobremesas, os visitantes buscam as opções onde o Bacalhau é o protagonista, com sugestões que variam entre R$ 117 e R$ 510, que servem de 3 a 4 pessoas. Outros pratos bastante requisitados pelos visitantes são o Leitão à moda (R$ 255), o Filé a Parmegiana, (R$ 249,90), a Alheira (R$ 82) e, claro, os doces portugueses com valores a partir de R$ 12. Para beber, uma variedade de drinques e sugestões de alcoólicos e não alcoólicos, além da carta de vinhos.



SERVIÇO:

Vila Don Patto Restaurante Português

Endereço: Estrada do vinho, km 2,5; Bairro Canguera, em São Roque/SP. Informações: (11) 4711-3001. Estacionamento: R 12,00 (a diária)