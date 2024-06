Bruninho cruz Humorista nascido na periferia de São Paulo se destaca

thiago cruz thiago cruz

Bruninho cruz humorista já começa a se destacar no cenário de São Paulo, ele de um jeito diferente de fazer humor aonde ele aborda as pessoas na ruas para sentir a reação delase isso não é nada combinado como muitos fazem , ele é real e muito engraçado e com

Isso ele vem se destacando no tiktok com quase 2 milhões de seguidores e 500k no instagram e ele agora quer ser reconhecido nacionalmente pelo seu humor diferenciado e com certeza vamos ouvir falar muito dele no cenário nacional.