Vai fazer Lipo HD? Saiba os mitos e verdades da cirurgia

Nos últimos anos, um novo procedimento estético tem ganhado destaque no universo da cirurgia plástica: a Lipoaspiração de Alta Definição, ou simplesmente Lipoaspiração HD. Este método não apenas remove o excesso de gordura, mas também esculpe os músculos, proporcionando um contorno corporal que redefine os padrões estéticos vigentes.



O procedimento é uma evolução da tradicional lipoaspiração, focando não apenas na redução de volume, mas na escultura detalhada dos músculos subjacentes. Utilizando cânulas finas e tecnologia avançada, o cirurgião remove seletivamente a gordura ao redor dos grupos musculares, destacando seus contornos naturais e proporcionando um aspecto mais definido e atlético ao corpo.



Famosas como Brunna Gonçalves, Virgínia Fonseca e Flat são adeptas à cirurgia, entretanto, existem muitas dúvidas quanto aos riscos que esse procedimento pode causar. Por isso, conversamos com o Dr. Valderi Vieira para falar um pouco sobre o tema. Confira:



Mito: A Lipoaspiração HD é dolorosa e requer um longo período de recuperação.



De acordo com o especialista, a Lipoaspiração HD utiliza técnicas avançadas que minimizam o trauma aos tecidos, resultando em menos dor pós-operatória e uma recuperação mais rápida em comparação com procedimentos mais invasivos. Muitos pacientes retornam às atividades normais dentro de poucos dias a semanas, dependendo da extensão do procedimento.



Mito: A Lipoaspiração HD é apenas para pessoas com excesso de peso.



“Embora a Lipoaspiração HD seja eficaz na remoção de depósitos de gordura, ela é mais adequada para pacientes que já estão próximos de seu peso ideal e desejam definir e esculpir áreas específicas do corpo, como abdômen, flancos, braços e coxas. Não é um substituto para perda de peso significativa”, conta o cirurgião.



Mito: A Lipoaspiração HD causa flacidez na pele após o procedimento.



Conforme o médico explica, quando o procedimento é realizado por um cirurgião qualificado, ele pode, na verdade, ajudar a contrair a pele ao redor das áreas tratadas, especialmente se combinada com técnicas que promovem a contração da pele, como lipoescultura e uso de tecnologias adicionais. No entanto, pacientes com excesso significativo de pele podem precisar de procedimentos adicionais para obter os melhores resultados estéticos.



Mito: Os resultados da Lipoaspiração HD são permanentes e não exigem manutenção.



Dr. Valderi comenta que a Lipoaspiração HD remove células de gordura de áreas específicas do corpo de forma permanente. No entanto, a manutenção de um peso estável e um estilo de vida saudável são essenciais para preservar os resultados a longo prazo. Ganho de peso significativo pode alterar a distribuição de gordura restante no corpo.



Mito: A Lipoaspiração HD é arriscada e pode levar a complicações graves.



“Como qualquer procedimento cirúrgico, a Lipoaspiração HD possui riscos, mas quando realizada por um cirurgião qualificado em um ambiente adequado, os riscos são minimizados. Complicações graves são raras, e os benefícios estéticos geralmente superam os riscos associados quando realizados em pacientes adequados”, expõe.



Pontos Positivos da Lipoaspiração HD:



1. Definição Muscular: Ao remover camadas de gordura superficial, a técnica realça os contornos naturais dos músculos, proporcionando uma aparência mais atlética e definida.



2. Resultados Naturais: Diferentemente de outras técnicas, a Lipoaspiração HD preserva a integridade dos tecidos musculares, garantindo um resultado final que parece natural e harmônico.



3. Customização: Cada procedimento é adaptado às necessidades individuais do paciente, levando em consideração suas metas estéticas e características físicas únicas.



4. Recuperação Rápida: Com técnicas menos invasivas, muitos pacientes experimentam um período de recuperação mais rápido em comparação com procedimentos tradicionais de lipoaspiração.



“A Lipoaspiração HD emerge como uma opção inovadora para aqueles que buscam não apenas a remoção de gordura, mas a transformação corporal completa”, conclui Dr. Valderi Vieira.

