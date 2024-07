A Grande Conquista: Vanessa Di Santo, detona ex participantes do reality da Record

Durante todo o seu tempo no programa “A Grande Conquista”, Ex participante Vanessa di Santo opina sobre a mãe de Jaqueline, dizendo que "Ela arrasaria no MasterCheff, cozinha super bem", e critica a postura de Any no jogo, afirmando que "Ela é chata, prometeu entregar tudo e não fez nada".

Além disso, a ex-vilã afirmou que no jardim da mansão há várias espécies de plantas, como Hidel, a cantora Tati Pink, Cel e a própria Geni.

Vanessa também afirmou que não deseja de maneira alguma encontrar o participante Breno, mesmo que ele estivesse valendo ouro, tamanho é o desprezo que sente por ele. E, finalizando, manifesta apoio para Haddad e Liziani.

Adicionalmente, Vanessa compartilhou de forma confidencial os futuros planos, após a divulgação de que poderia participar de um renomado reality de televisão do país. Dessa maneira afirmou em uma entrevista exclusiva para a Rede Tv.