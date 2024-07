Day e Lara se unem a Gustavo Mioto em ‘Premonição’

Embora embalado pela sensualidade da dupla Day e Lara, o lançamento está agendado para 11 de julho nas plataformas de áudio, com o clipe estreando no YouTube no dia seguinte.

É em boa companhia que As Braba, como é conhecida a dupla Day e Lara, preparam um novo lançamento para o dia 11 de julho. A data reserva a todas as plataformas digitais de áudio, às 21h, a estreia de "Premonição", em parceria com Gustavo Mioto. A canção terá uma première exclusiva no dia 10 de julho em São Paulo, para 130 convidados, sendo 30 deles fãs dos artistas. O videoclipe será lançado no canal oficial das meninas no YouTube no dia seguinte, às 12h.

O novo single foi produzido por Newton Fonseca e é assinado por Victor Reis, Valéria Costa, Gui Prado e Bruna Siqueira. A faixa se destaca pelo estilo pop, uma novidade em relação ao que elas já fizeram, referenciada pelas melodias de "50 tons de cinza".

O foco continua sendo a voz feminina, abordando desejos sexuais de forma criativa e humorada. "Premonição" narra um sonho erótico, sem a certeza de ter sido realizado, como diz o verso "Se foi sonho ou premonição, aí depende de você". A faixa representa um novo momento na trajetória de Day e Lara, com influências musicais diversas.

O videoclipe, dirigido por Flaney Gonzalles e gravado na Casa Nua em São Paulo, é marcado pela sensualidade sem perder o tom lúdico. A variedade de cenários, jogo de cores, sombras e foco das câmeras dão vida ao sonho descrito na letra.

"Premonição" aposta no empoderamento, sensualidade e sexualidade, uma tríade pouco explorada no sertanejo com protagonismo feminino, já presente no último lançamento da dupla, "Sem Usar as Mãos", que obteve grande sucesso em todas as plataformas digitais.

No Top 100 Brasil do Spotify, "Sem Usar as Mãos" registrou mais de 8 milhões de reproduções em playlists como Lançamentos da Semana, Modão Sertanejo e Equal Brasil, além de mais de 1.700 vídeos usando trechos das músicas nas redes sociais. No canal oficial das Braba no YouTube, o hit supera 4 milhões de visualizações. A história fala sobre o desejo de um ex-casal de se permitir e deixar acontecer aquele papo informal que poderia levá-los a se amarem naquela noite.

Além disso, a estreia de "Premonição" emociona a dupla pelo envolvimento de toda a equipe de Mioto e pelo apoio da Central de fãs e das páginas de fãs "Miotela", que reúnem admiradores de Mioto e de Ana Castela.

Que venha um novo hit!