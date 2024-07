Agatha Felix fala sobre pressao na carreira artistica

“O verdadeiro sucesso esta em ser fiel a si mesmo”, disparou a artista

A cantora e atriz Agatha Felix, aos 17 anos, compartilha insights sobre as pressoes que enfrenta como jovem artista e mulher em meio a sociedade. Para ela, o caminho na musica nao e apenas uma jornada de criacao artistica, mas tambem uma navegacao pelas expectativas e desafios impostos pelo ambiente ao seu redor.

“E gratificante realizar meu sonho na musica, mas tambem ha uma pressao constante para me encaixar em certos padroes ou atender as expectativas dos outros”, revela Agatha. Prestes a lancar seu primeiro EP, chamado “fim da minha festa”, ela consegue manter sua autenticidade artistica enquanto navega por um mundo que muitas vezes valoriza mais o sucesso comercial do que a expressao pessoal.

Nas suas musicas, Agatha explora temas de autoestima e empoderamento. “Em cada letra que escrevo, quero compartilhar minha verdade e inspirar outras adolescentes como eu a se amarem como sao. E o que pretendo entregar com meu primeiro EP”, diz ela sobre sua abordagem na composicao.

Alem da criacao musical, Agatha se posiciona como uma voz para a geracao jovem, inspirando outros a abracar sua singularidade e resistir as pressoes externas. “E importante lembrar quem somos, e que o verdadeiro sucesso esta em ser fiel a si mesmo”, conclui.

Com sua visao sincera e determinacao, Agatha Felix nao apenas enfrenta as pressoes da sociedade contra mulheres, mas tambem as transforma em uma forca motriz para sua jornada artistica e pessoal.