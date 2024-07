"Minha vida mudou quando virei trancista", reflete Leidy Elin

Influenciadora se prepara para o lancamento do curso “Preta Academy” e fala sobre o sonho de abrir um salao afro



Leidy Elin comecou a sua trajetoria como trancista aos 17 anos e hoje, quase 10 anos depois, se prepara para o lancamento do curso “Preta Academy”. A influenciadora, que ganhou reconhecimento nacional apos participar do reality show Big Brother Brasil 24, e um exemplo de forca, autenticidade, resiliencia e representatividade. Acompanhada por mais de meio milhao de seguidores nas redes sociais, Leidy tem o objetivo de influenciar tambem a carreira de meninas e mulheres perifericas.



“Eu me apaixonei pelas trancas e por todo todo o valor cultural que ela carrega. Acredito que fui escolhida por elas e por isso sigo essa profissao ha tanto tempo”, declara. Leidy explica que foi atraves da profissao de trancista que viveu uma transformacao financeira: “Minha vida mudou de forma extraordinaria”, afirma a jovem que cresceu no Morro do Feijao, em Sao Goncalo, no Rio de Janeiro.



Com rendimentos de ate R$7 mil, Leidy diz que a profissao pode ajudar a mudar a realidade de quem vive na comunidade. “Depois do curso, elas podem comecar a trabalhar para adicionar uma renda extra e conciliar com o trabalho formal”, explica. No novo curso “Preta Academy”, ela explicara todas as tecnicas e metodos que adquiriu ao longo dos anos: “Tambem vou ensinar as minhas alunas como precificar o servico para que elas nao fiquem perdidas e tambem darei dicas de marketing digital”.



Leidy revela que esse e o primeiro passo para alcancar um novo sonho, o de abrir um salao afro, especializado em trancas: “E o meu maior sonho, estou dando o primeiro passo atraves do curso porque eu queria compartilhar os meus conhecimentos e ajudar outras mulheres. Em breve devemos soltar um curso presencial e eu tenho o salao como uma das minhas metas”, declara.