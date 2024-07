Cantora paraense, Taty Pink, está no Top 8 do reality A Grande Conquista

Rachel Sheherazade, apresentadora do programa, anunciou o resultado após um discurso para os participantes. Taty Pink comemorou a notícia ao lado de Kaio, Hideo e Cel, que a abraçaram em apoio.

Taty Pink, de 34 anos, nasceu em São Pedro da Água Branca, no Maranhão, mas foi em Tucuruí, no sudeste do Pará, que teve seu primeiro contato com a música. Conhecida pelo sucesso "Antes de ir", ela se destacou como vocalista da Banda Caferana Melodia.