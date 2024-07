Recifense Gabryell Urlan se destaca em challenges de maquiagem

Gabryell Urlan, influenciador digital e DJ, é considerado o rei dos challenges de maquiagem e vem conquistando destaque nas redes sociais com seus vídeos de humor e maquiagem. Além de ser uma drag queen, Gabryell também é reconhecido por sua atuação como DJ de Tribal House.

Antes de estourar nas redes sociais, Gabryell decidiu largar a faculdade de arquitetura no último período para se dedicar integralmente às suas atividades nas redes sociais. "Eu saí no último período, foi quando a internet chegou na minha vida e eu não consegui conciliar uma coisa com a outra", explicou o influenciador.

A pandemia de Covid-19 também teve um papel significativo em sua trajetória. "Quando chegou a pandemia já tava quase chegando ao final da faculdade, aí foi quando a faculdade parou por conta da Covid e eu tava sem fazer nada, tava sem trabalhar, estudar. Conheci o território, comecei a fazer vídeos para poder ocupar minha mente e foi quando vieram os seguidores e os trabalhos", contou Gabryell.

Gabryell se inspira em diversos artistas, como Leuriscleia, Carlinhos Maia e Isaías no humor; Camila Pudim, Boca Rosa, Bruna Tavares, Lisa e Gustax na maquiagem; Pabllo Vittar, Nikita, Plastique e RuPaul na arte drag; e Nat Valverde, Anne Louise, Festa Guapo, Mario Backman, Alok, Pedro Sampaio e David Guetta na produção musical e como DJs.

Gabryell também fala sobre ser seguido por grandes artistas, um motivo de orgulho: "Receber o carinho de artistas que hoje são inspiração do BRASIL E DO MUNDO me faz sentir um orgulho de estar fazendo aquilo que eu sempre sonhei, tendo a certeza que estou no caminho certo."

Atualmente, Gabryell Urlan possui mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais. Em junho, ele se apresentou na festa Guapo, em São Paulo, durante as celebrações do mês do Orgulho LGBTQIAP+. Seus vídeos divertidos, dublagens e humor contagiante o levaram a ser indicado ao prêmio de vídeo mais bombado no TikTok em 2023.