Kayblack impulsiona artistas através do selo musical GDM Records

Com mais de 11 milhões de ouvintes mensais e dominando o TOP 1 do Spotify Brasil, Kayblack tem um trabalho que vai além da interpretação musical. O cantor, compositor e produtor é também o idealizador do selo GDM Records, em que comanda ao lado de Yokame e Wall Hein. Atualmente, o casting é formado por talentos como Druhh e Drehh, LPT Zlatan, Noni I.D.R, Alysson, Mc Pitu e Young Di.

Segundo Kayblack, seguir carreira na cena urbana traz muitos desafios, principalmente com os preconceitos que existem na indústria da música. “As barreiras são muitas. Primeiro, há o preconceito racial e social. Muitos artistas urbanos são pretos, vêm de comunidades e enfrentam estereótipos que dificultam o acesso a oportunidades iguais. Na minha trajetória, pude ver isso tanto trabalhando à frente quanto nos bastidores”, diz.

Vindo de uma realidade humilde, o rapper conhece de perto as dificuldades enfrentadas pelos artistas urbanos. "Eu vivi isso na pele, mas mesmo com todas as barreiras, consegui mudar a minha vida através da música e sei que a arte muda vidas. Por isso, senti a responsabilidade de usar minha experiência para ajudar outros artistas a encontrar suas vozes e alcançar seus sonhos”, afirma.

Desenvolver a GDM Records foi a forma encontrada por Kayblack para criar uma estrutura de apoio para esses talentos, para que não precisem enfrentar as mesmas dificuldades que ele enfrentou. “Sei que nas comunidades há muitos talentos que precisam apenas de um impulso e reunimos diversos nomes de muito potencial. Hoje, estamos vendo uma grande mudança na cena, com os ritmos urbanos ganhando espaço e me sinto feliz em poder estar contribuindo com isso de alguma forma”, declara.