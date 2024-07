Luan Santana dedica canções a Jade Magalhães no novo DVD

Luan Santana, aos 33 anos, levou o público a uma experiência celestial durante a gravação de seu novo DVD em Cotia, no interior de São Paulo, na noite de quarta-feira (17), evento que contou com a presença da Quem. Entre os destaques da noite, uma faixa inédita sobre gravidez empolgou os fãs.

Além de revisitar sucessos como "Tudo que Você Quiser" e "Abalo Emocional", e estrear 15 novas canções, uma das grandes surpresas foi "Violão". O cantor revelou que a música retrata sua visão da vida com sua noiva, Jade Magalhães, de 31 anos, após o término em 2020 e o subsequente reatamento quatro anos depois.

"Acho que você está esperando um bebê", são as palavras iniciais da música que provocaram gritos entre os convidados, prometendo ser um dos grandes sucessos do novo álbum. O refrão questiona: "Me tira uma dúvida. Sei que a saudade já não machuca. Mas como vai ser quando seu filho aprender violão com minhas músicas?"

Fotos: Eryck Patryck / EGOBrazil

Durante o evento, os fãs clamaram por Jade, que estava presente, embora não tenha subido ao palco. Ao fim da apresentação da música, um convidado gritou: "Vai ser pai ou não?", enquanto outros especulavam sobre o assunto, embora nada tenha sido confirmado até o momento.

'Luan Ao Vivo na Lua' proporcionou um encontro íntimo com os 600 convidados, graças à política de Luan Santana de proibir o uso de celulares, garantindo uma experiência única em um ambiente simulando uma viagem espacial, com projeções em um telão 360° dentro de uma esfera.

Sem distrações de flashes ou telas, Luan Santana cativou seu público com sua voz que há mais de 15 anos encanta o Brasil. Os celulares foram entregues aos convidados em embalagens personalizadas com o nome do cantor, assegurando que todos estivessem plenamente presentes no momento.

Com um estilo que evoca desde Elvis Presley até Sidney Magal, Luan Santana continua a se afirmar como um ídolo com voz e repertório inigualáveis.

