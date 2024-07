Com By Pamella, Gui Taschetti estreia nova temporada de "Gui Invade"

O influenciador e apresentador Gui Taschetti está de volta com a terceira temporada do quadro “Gui Invade”, onde ele visita as casas de famosos. No primeiro episódio desta nova fase, Gui Taschetti vai até a casa da influenciadora By Pamella, que mora em uma cobertura luxuosa em São Paulo. No vídeo, Gui mostra todos os detalhes do ambiente enquanto Pamella compartilha detalhes sobre a transformação de sua carreira, curiosidades de bastidores e muito mais.

Gui Taschetti comenta sobre o retorno do quadro: "Estou muito animado com a estreia da nova temporada de 'Gui Invade'. Esse quadro é um grande sucesso nas minhas redes sociais e os fãs pediam muito por mais episódios. Mal posso esperar para mostrar as novas histórias e casas incríveis que visitaremos. Esse primeiro episódio tá incrível, a Pam é pessoa muito especial, deu a liberdade da gente falar sobre vários assuntos interessantes.”

Pamella fala sobre o momento decisivo que mudou sua trajetória profissional. “2018 foi a minha grande virada de chave, foi quando eu alcancei o primeiro milhão de inscritos no YouTube e consegui a minha independência financeira. Fui morar sozinha, já tinha as minhas próprias despesas. Saí de casa com a cara e com a coragem, só tinha dinheiro do primeiro aluguel e fui, deu tudo certo.”, afirma.

Assista ao episódio completo: https://www.instagram.com/reel/C9irnSqODv1/?igsh=NTFrYmt5Y2Ixb3Zh