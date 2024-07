Revisitando suas composições, Hugo Henrique lança o projeto "Autoral"

Hugo Henrique lança nesta quinta-feira (18) o projeto audiovisual denominado “Autoral”, com o objetivo de revisitar suas principais composições. O trabalho traz oito faixas e está disponível em todas as plataformas digitais e no YouTube.

Este projeto conta com composições selecionadas que originalmente foram gravadas por outros artistas, como “Ausência” e “Perto de Você” - na voz de Marília Mendonça, e “Uma Ex” - gravada por Murilo Huff, além de faixas presentes em projetos anteriores do Hugo, como “Desperdício” e “Filme Americano”. Com um toque pessoal e uma interpretação única, Hugo Henrique dá nova vida a essas canções, que já conquistaram o coração do público.

“Este é um trabalho muito especial e me fez relembrar algumas das composições que marcaram a minha trajetória como artista”, comenta Hugo Henrique. Além disso, o álbum conta com duas inéditas: “Amém” e “Pessoa Certa”, prometendo encantar ainda mais os fãs do artista.

"Foi muito especial para mim revisitar minhas composições e colocar a minha voz atualmente em cada uma delas, foi uma experiência única, encaro minhas obras como filhas. Espero que todos possam ter a mesma emoção que senti ao gravar cada uma dessas faixas", completa Hugo Henrique.