Gabi e Rapha inauguram etapa com hit promissor

‘Quando Perde Um Amor’ é a 1ª música da dupla sob novo agenciamento

Primeiro lançamento da dupla Gabi e Rapha sob nova administração – agora a cargo dos empresários da Infinit Music (Allan Carramaschi e William Passarinho) - a canção “Quando Perde Um Amor” chega a todas as plataformas digitais de áudio à 0h desta sexta-feira, 19 de julho, com distribuição da ADA Music. Doze horas depois, na mesma sexta, pelo canal da dupla no YouTube, virá o videoclipe da música, fruto de uma linda edição de sequência de gravações realizadas no município paulista de São Roque.

“Quando Perde Um Amor” é uma criação coletiva assinada por Waleria Leão, Vini Miranda, Gabriela Turozi, Rapha Turozi, Vinicius Leão, Gui Prado, Fátima Leão e Jonathan Felix. A canção traz a essência da dupla, embalada pelo romantismo das irmãs que têm a musicalidade e a harmonia asseguradas pelo DNA.

Nascidas em 1994 e 1996, respectivamente, Gabi e Rapha são naturais de Lupionópolis, no Paraná, cidade de 4.500 habitantes que logo se tornou modesta para abrigar o talento das duas. Em 2010, mudaram-se para o Rio de Janeiro, onde moraram por um ano. Já em Goiânia, gravaram o DVD “Metamorfose”, primeiro projeto audiovisual do par. Amantes da música brasileira em toda a sua pluralidade, as duas encontraram no gênero sertanejo sua maior identidade, destacando especial afeto pelo repertório de Leandro & Leonardo.

Foi com participação do Leonardo que as duas regravaram “É Por Você que Eu Canto”, hoje alvo de mais de 80 milhões de visualizações nas redes sociais.

A dupla entra agora na rota do escritório Talismã Music, do próprio Leonardo, e InfinitMusic (Raça Negra). "O nosso primeiro empresário foi o nosso pai. Ele tinha uma banda de forró, que não chegou a fazer sucesso, mas realizava alguns shows por aí. Foi por causa dele inclusive que começamos a cantar”, comenta Gabi. ”Quando ele percebeu que a gente iria se dedicar de verdade à carreira, largou tudo e abraçou nosso trabalho. Hoje, ver que somos apadrinhadas pelo Leonardo, que sempre foi nosso ídolo, e pelo Luiz Carlos, um ícone brasileiro, é uma emoção que não dá para descrever, estamos muito felizes com essa parceria, e ansiosa para os próximos passos”, completa Rapha.

Divulgação / Lavinia - Caldi via EGOBrazil