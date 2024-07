Desafio dos MCS na Ilha da Magia

A terceira rodada do jogo acontece em Florianópolis amanhã, 23, no Estádio Orlando Scarpelli

Quando os maiores nomes da cena musical se juntam, já podemos esperar algo extraordinário. O "Desafio dos MCs Contra a Fome" é uma iniciativa que reúne diversos artistas do segmento rap e trap nacional para arrecadar alimentos não perecíveis. Todos os itens serão doados para a CUFA, Central Única das Favelas. Após uma estreia histórica em novembro do último ano no Rio de Janeiro, a segunda edição do desafio aconteceu no mês de abril em São Paulo, no Estádio do Canindé. Na disputa, artistas e influenciadores de diversas regiões se enfrentam com um único propósito: levar positividade para quem mais precisa. Agora, marcando a terceira edição do Desafio, Florianópolis foi a escolhida! O jogo acontece amanhã, 23, no Estádio Orlando Scarpelli.

Com alguns nomes já convocados, estão: MC Daniel, Poze do Rodo, Major RD, Lucaneta, Marks, Maneirinho, Igor Rezende, Piedro, Cjota, Wesley Alemão, Dj GM, Dj Arana, Marquinho, Tuto, Tizi, Xurrasco, Brankim, Raffé, Negão da BL, PHE Cachorrera, Filhão, Puterrier, entre outros que serão divulgados em breve.

“Esse desafio é muito gratificante, estamos em uma disputa contra a fome, isso é surreal. Vai ser a segunda partida de milhares que estão por vir, queremos rodar o Brasil todo com essa iniciativa. Vamos ter um momento de diversão e ao mesmo tempo ajudar quem mais precisa com o apoio da CUFA”, comenta MC Daniel. Os ingressos para o “Desafio dos MC’s Contra a Fome” estão disponíveis no site Futebol Card. A partida vai ser exibida no Youtube pelo canal do Cazé TV, transmissão oficial do Desafio.