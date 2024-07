Camila Moura fala sobre participação no Bazar beneficente de Mileide Mihaile

A influenciadora e empresária Camila Moura foi um dos nomes a marcar presença na 5ª edição do Bazar Mulher, idealizado por Mileide Mihaile, em Fortaleza. Unindo moda, beleza e impacto social, o evento beneficente, que aconteceu nos dias 19 a 21 de julho no RioMar Fortaleza, destinou parte da renda para instituições que auxiliam pacientes com câncer.

Camila, que em sua trajetória pessoal recebeu muita ajuda da ONG Redes da Maré, carrega consigo a importância do trabalho social e a responsabilidade de contribuir para quem mais precisa. "É absurdamente gratificante para mim ter participado do Bazar Beneficente da Mileide. Eu sou fruto de uma ONG, a Redes da Maré, que recebe doações até hoje de grandes instituições e pessoas físicas. Aprendi muita coisa e fui auxiliada de muitas maneiras. Entendo a importância das atividades beneficentes para alcançar um público específico, como eu. Graças às doações e ao apoio da ONG quando eu era criança, pude me estabelecer, ter contato com a leitura e aprender outros idiomas", disse.

Através de sua marca de gloss, a empresária destina parte do lucro para a Casa das Mulheres da Maré, que atua no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. No Bazar Mulher, ela vendeu seus produtos para reverter parte da renda para a instituição. "Poder unir a causa beneficente da Mileide, com a maravilha que tem sido contribuir para a Casa das Mulheres da Maré, é muito gratificante, ainda mais sabendo que, nesses dois casos, estamos atendendo o público feminino do Brasil. O amparo que o bazar consegue oferecer me faz sentir agraciada por estar, direta e indiretamente, auxiliando o público feminino. Esse empenho em nos apoiarmos como mulheres é muito importante", afirmou.





CamilaMoura fala sobre participação no Bazar beneficente de Mileide Mihaile - Foto: Acervo Pessoal / Divulgação via EGOBrazil

Para Camila, participar do Bazar Mulher foi também uma oportunidade de fortalecer o empoderamento feminino e contribuir para a construção de um futuro mais justo e igualitário. "Participar disso através do Bazar da Mileide ou da parte do lucro revertido dos gloss para ONGs que ajudam pessoas em situação de vulnerabilidade, é muito marcante. Eu já estive nessa situação e conheço pessoas que ainda estão, então é extremamente gratificante e enriquecedor, como pessoa e ser humano, poder contribuir para o auxílio, desenvolvimento e amparo de outras pessoas", expressou.