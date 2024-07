DR Luis Gustavo explica :A Revolução da Odontologia Digital

A Revolução da Odontologia Digital: Restaurações de Porcelana Fresadas com Velocidade e Precisão

Há 25 anos atuando como cirurgião dentista, pós-graduado em implantodontia e ortodontia, tenho acompanhado de perto as inovações que têm transformado a odontologia ao longo dos anos. E, sem dúvida alguma, uma das maiores revoluções que presenciei é a chegada da odontologia digital.



Através do escaneamento e da fresagem de porcelanas, a odontologia digital tem proporcionado a realização de restaurações com uma velocidade impressionante. Antes, esse tipo de procedimento demandava um tempo considerável, além de envolver materiais que não eram tão biocompatíveis. Hoje, com a utilização do dissilicato de lítio "E-Max", podemos substituir esses materiais antigos de forma perfeita, garantindo uma estética elevada e restaurações precisas.



O grande benefício dessa tecnologia é a união da velocidade com a longevidade do tratamento. As restaurações em porcelana fresadas oferecem resultados duradouros, graças às características do material utilizado. Além disso, a porcelana é altamente biocompatível, o que significa que é muito bem tolerada pelo organismo, ao contrário dos metais e amálgamas utilizados no passado.



Como profissional da área, é uma grande felicidade poder acompanhar de perto esse desenvolvimento técnico na odontologia. Ver como a profissão que tanto amo evoluiu, deixando para trás materiais antigos como o ouro, e incorporando tecnologias que nos permitem oferecer tratamentos cada vez mais eficientes e esteticamente superiores, é realmente gratificante.



A odontologia digital trouxe consigo uma nova era de possibilidades e tem beneficiado tanto os profissionais quanto os pacientes. Com a velocidade e precisão das restaurações em porcelana fresadas, podemos oferecer tratamentos mais rápidos e duradouros, garantindo sorrisos saudáveis e confiantes.



O futuro da odontologia é digital, e estou empolgado em fazer parte dessa revolução que está transformando a nossa profissão. A cada dia, novas técnicas e materiais surgem, proporcionando resultados ainda melhores. Como cirurgião dentista, sinto-me honrado em poder utilizar essas tecnologias avançadas em benefício dos meus pacientes, proporcionando-lhes sorrisos bonitos e saudáveis.



Que venham mais avanços na odontologia digital, e que continuemos a oferecer tratamentos cada vez mais eficientes e esteticamente superiores. Afinal, a paixão pela odontologia só cresce quando acompanhada da constante busca pelo conhecimento e pela adoção de tecnologias inovadoras.

Luis Gustavo (foto: Luis Gustavo)

