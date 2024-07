Luan Santana, Jão e Thiaguinho agitam o último final de semana da Festa Julina de Jundiaí

Luan Santana é um dos destaques, deste final de semana, da Festa Julina de Jundiaí. Ele brilha e atrai multidões com o show “Luan City”. O repertório de Luan traz sucessos como Morena, Tudo O Que Você Quiser, Coração Cigano e Abalo Emocional, além de músicas inéditas: Deus é Muito Bom, Meio Termo, Vai Chorar no Carro, Tímida, Calvin Klein, Sem Sentimento e Mulher Segura.

Mas o astro não está sozinho. Na sexta-feira, dia 26, tem o show do Jão da turnê “Superturnê”. Após quase dois anos desde seu último espetáculo, em Jundiaí, o artista, de 29 anos, retorna à cidade para apresentar as músicas de seu último álbum, intitulado "Super", lançado em 15 de agosto de 2023. Quem fecha a programação da Festa Julina de Jundiaí é Thiaguinho. Ele apresenta a turnê "Sorte", com repertório que alterna entre o samba e o pagode, em meio a referências do cantor que incluem, entre outras sonoridades, o afrobeat e o R&B.

No primeiro final de semana da Festa Julina de Jundiaí se apresentaram grandes estrelas: Ana Castela, sexta-feira dia 19, Turma do pagode, sábado dia 20 e Jorge e Mateus, no domingo 21. Todos os artistas levaram multidões bem distintas ao parque da uva em Jundiaí. Os fãs, ou as fãs, vestiram botas e chapéu. Passaram pelo balanço do pagode com o ar despojado e os sucessos sertanejos de uma das melhores duplas do país fizeram todo mundo cantar como um grande coral.

As atrações no palco principal são pagas. Mas o acesso ao parque da Uva é grátis. No espaço existem diversas atrações que podem ser frequentadas por famílias.

Para as crianças tem um espaço dedicado e gratuito com brinquedos infláveis. Um mini shopping foi instalado na área do parque com dezenas de lojas. Elas vendem de motos elétricas a doces, roupas, artesanatos tem um pouquinho de tudo. As quadrilhas julinastambém fazem apresentações para manter a tradição da época. No palco regional tem os shows com apresentações de artistas locais com diversos ritmos. A praça de alimentação oferece restaurantes, barracas e food trucks com gastronomia típica, lanches tradicionais e comida de rua.

O parque abre as 5 da tarde nas sextas-feiras. Aos sábados e domingos um pouco mais cedo: ao meio-dia.

A música, no palco principal, termina até as 10 da noite.

Espaços na Arena principal

Estão disponíveis 4 tipos de ingressos

Pista – Maior área do evento com acesso a praça de alimentação e banheiros.

Área VIP – Tem acesso a pista e a frente do palco. O espaço conta com serviço de atendimento, bares e banheiros exclusivos.

Camarote Avulso – O espaço é coberto e conta com banheiros premium. Conta com serviço de atendimento e bares exclusivos. O camarote avulso tem acesso a pista e área vip.

Camarote Open Bar – Oferece uma área coberta, elevada com vista privilegiada, espaço amplo, tem acesso a pista e área vip. Serviço de open bar com bebidas premium. O espaço ainda tem banheiros privativos.

* este espaço é proibido para menores de 18 anos.

Shows Palco principal

Dia 26 | Sex – Jão

Dia 27 | Sáb – Luan Santana

Dia 28 | Dom - Thiaguinho

Serviço – Festa Julina de Jundiaí 2024

Data: 19 a 28 de julho

Abertura dos portões – sextas-feiras – 17 horas | sábados e domingos – 12 horas

Horário previsto para shows - 20h00

Local: Parque da uva

Endereço: Avenida Jundiaí – s/n – em Jundiaí

Ingressos online: - https://www.tycket.com.br/festa-julina-de-jundiai-2024.html.