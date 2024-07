Antes de reeleição de Nicolás Maduro, vidente havia previsto; entenda

Izadora Morais, a vidente e cartomante brasileira conhecida por sua assertividade, fez uma previsão impactante sobre as eleições na Venezuela. Em um vídeo divulgado no dia 25 de julho, Izadora Morais assegurou que Nicolás Maduro seria reeleito. Sua previsão ganhou destaque quando, na madrugada desta segunda-feira (29), a reeleição de Maduro se confirmou, exatamente como ela havia anunciado.



No vídeo, Izadora Morais afirmou com convicção: "Ele vai burlar as eleições, ele fica no comando, tá? Esse cara não vai perder, entendeu? Ele não aceita perder." A vidente também mencionou a possível participação de outros países no processo, acrescentando: "E vai ter outros países envolvidos, entendeu? O que parece que eles têm é uma ferramenta lá inovadora que consegue burlar as coisas e aí o país empresta um para o outro."



A previsão de Morais suscitou debates sobre a integridade do processo eleitoral na Venezuela. A cartomante, que é renomada por suas previsões no Brasil, destacou que a reeleição de Maduro não seria um evento isolado, mas sim um resultado de um sistema amplamente manipulado.



Com a confirmação da reeleição de Nicolás Maduro, o vídeo de Izadora Morais se tornou um ponto de referência para aqueles que buscam entender o cenário político da Venezuela e as alegações de manipulação eleitoral que circulam na região.

Assista o video da previsão : Assista aqui a Previsão

Izadora morais (foto: Izadora morais)