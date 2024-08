Bete Mendes é homenageada na primeira edição do Festival Internacional de Cinema de Paraty

Em uma noite repleta de emoção e gratidão, a atriz Bete Mendes falou durante coletiva de imprensa sobre sua carreira e a emoção de ser a atriz homenageada da primeira edição do Festival Internacional de Cinema de Paraty, realizado no pitoresco município do sul do estado do Rio de Janeiro. Com aproximadamente 56 anos de uma carreira, Bete Mendes tem um legado que atravessa gerações, consolidando-se como um dos grandes nomes do cinema e da televisão brasileira.

A homenagem reconhece a trajetória repleta de conquistas da atriz, que já contracenou com ícones do teledramaturgia nacional. A escolha de Bete Mendes como a primeira homenageada do festival não poderia ter sido mais acertada, considerando sua contribuição inestimável à cultura e às artes cênicas do Brasil.

Em seu discurso, visivelmente emocionada, Beth expressou sua alegria e gratidão: "Ser homenageada em um festival de cinema, especialmente na primeira edição, é uma honra indescritível. Paraty sempre foi um lugar mágico para mim, e ver este festival acontecer aqui, com tanto talento e amor pelo cinema, é um sonho realizado."

O Festival Internacional de Cinema de Paraty, que promete se tornar um marco no calendário cultural do país, celebra não apenas as grandes produções cinematográficas, mas também os profissionais que dedicam suas vidas à arte de contar histórias. E ninguém melhor para inaugurar essa tradição do que Bete Mendes, uma atriz que, ao longo de cinco décadas, encantou e inspirou o público com suas performances inesquecíveis.

A coletiva de imprensa contou com a presença de diversos colegas de profissão, diretores e fãs, todos unidos em um tributo à carreira de Bete Mendes. A atriz recebeu aplausos calorosos pelo reconhecimento de sua contribuição ao cinema brasileiro.

O festival, que continua até o fim da semana, inclui trabalhos marcantes e um dos filmes exibidos é com Bete Mendes, proporcionando ao público a oportunidade de revisitar alguns dos momentos mais icônicos de sua carreira.

Bete Mendes, com sua habitual humildade e carisma, concluiu: "Este é um momento de celebração não apenas para mim, mas para todos nós que amamos e vivemos o cinema. Que este festival cresça e continue a iluminar a arte e os artistas por muitos anos."

Assim, a primeira edição do Festival Internacional de Cinema de Paraty idealizado pelos irmãos Bruno e Jane Saglia já entra para a história, marcada pela homenagem a uma das maiores atrizes do país, celebrando a arte de atuar e a magia do cinema.

Marcou presença também o diretor Diego dos Anjos do filme “Esta Noite Seremos Felizes” que será o primeiro a ser exibido nesta primeira noite do Festival Internacional de Cinema de Paraty com Bete Mendes atuando.

Foto: Marcus Lehman / EGOBrazil