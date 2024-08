Saiba qual é o impacto da IA na gestão de pessoas

A inteligência artificial (IA) é uma área da ciência da computação que visa criar sistemas capazes de realizar tarefas que, normalmente, exigem inteligência humana. Essas tarefas incluem aprendizado, reconhecimento de padrões, tomada de decisão e processamento de linguagem natural. A IA está cada vez mais presente em nosso cotidiano, desde assistentes virtuais, como a Alexa e o Google Assistant, até complexos sistemas de análise de dados utilizados por grandes corporações.

Jorge Kotz, CEO do Grupo X, explica que a IA já está revolucionando a gestão de pessoas ao automatizar processos administrativos, personalizar treinamentos e melhorar a tomada de decisões. “Com a IA, conseguimos analisar grandes volumes de dados em tempo real, identificar tendências e padrões de comportamento, e tomar decisões mais informadas e precisas sobre contratação, promoção e desenvolvimento de talentos”, afirma Kotz.

Além disso, a IA pode proporcionar um nível de personalização sem precedentes. Ferramentas baseadas em IA podem adaptar programas de treinamento e desenvolvimento para atender às necessidades específicas de cada funcionário, promovendo um aprendizado mais eficaz e direcionado.

Jorge Kotz acredita que o futuro dos profissionais será marcado pela integração harmoniosa entre humanos e máquinas. “Profissionais precisarão desenvolver habilidades complementares àquelas das máquinas. A criatividade, a empatia e a capacidade de resolver problemas complexos serão diferenciais importantes”, destaca.

Kotz aponta que, enquanto a IA pode automatizar tarefas repetitivas e baseadas em dados, a criatividade humana continuará sendo uma ferramenta essencial. “A capacidade de pensar fora da caixa, inovar e encontrar soluções criativas para problemas será o grande diferencial para os profissionais do futuro. Aqueles que conseguirem combinar suas habilidades técnicas com criatividade e empatia estarão à frente no mercado de trabalho.”



No cenário moldado pela inteligência artificial, o papel do líder também passará por transformações significativas. Kotz afirma que líderes precisarão ser facilitadores do uso da tecnologia e, ao mesmo tempo, guardiões das habilidades humanas. “Líderes precisarão entender e aproveitar o potencial da IA para melhorar a eficiência e a eficácia das equipes, mas também terão a responsabilidade de nutrir a criatividade e o bem-estar dos funcionários.”

Ele acrescenta que a liderança no futuro exigirá uma abordagem mais empática e colaborativa. “Líderes deverão ser mentores e coaches, capazes de inspirar e motivar suas equipes, ao mesmo tempo, em que promovem um ambiente de trabalho inclusivo e inovador. A habilidade de equilibrar o uso da tecnologia com a valorização das competências humanas será fundamental.”

Jorge Kotz finaliza destacando que a transformação digital é inevitável e que a inteligência artificial é uma aliada poderosa na gestão de pessoas. “Aqueles que abraçarem a mudança e desenvolverem as habilidades necessárias para trabalhar ao lado da IA terão uma vantagem competitiva significativa. O futuro do trabalho será uma combinação de tecnologia avançada e habilidades humanas únicas, criando um ambiente de trabalho mais eficiente, inovador e humano.”