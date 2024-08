Tatá Estaniecki toma decisão radical sobre seu podcast

Tatá Estaniecki revelou na noite desta quinta-feira (1) que, a partir de agora, irá comandar o PodDelas sozinha, marcando uma mudança significativa após três anos. A influenciadora informou que não contará mais com uma parceira de bancada no programa do YouTube.

"Sempre amei fazer em dupla e foi muito divertido, mas agora senti que era uma nova fase e hora de mudar. A gente tem que acompanhar as tendências do mercado, o comportamento das pessoas e do nosso público. Hoje as pessoas não têm mais aquele tempo que tinham na pandemia de ficar três horas em casa assistindo bate-papo. Minha vida também está mais corrida com dois filhos", disse à Quem Tatá, que é esposa do youtuber Júlio Cocielo.

O PodDelas, que estreou em abril de 2021 e conta com quase três milhões de inscritos, começou com Flavia Pavanelli como co-apresentadora. No entanto, Pavanelli foi substituída por Boo Unzueta em julho do mesmo ano devido a compromissos da atriz na televisão.

A saída inesperada de Boo Unzueta em junho deste ano surpreendeu o público. A dupla anunciou o fim da parceria no episódio final com Beatriz Reis, do BBB24, informando que estavam seguindo novos rumos.

"Não tive muito tempo. A gente decidiu tudo em duas semanas, mas é a realização de um grande sonho. Vocês podem esperar muita novidade, uma Tatá mais madura e preparada. Estou muito feliz. É um momento muito importante e não vejo a hora de estrear. Estou com aquele frio na barriga novamente", concluiu.