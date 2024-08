Saiba quem é a Miss SP que sofreu ataques racistas nas redes sociais

Após ser coroada Miss São Paulo 2024, Milla Vieira tem enfrentado ataques racistas nas redes sociais. A representante de São Bernardo do Campo se manifestou publicamente e recebeu suporte das organizações Miss Universe Brasil e Miss Universe São Paulo, que condenaram as mensagens de ódio na última segunda-feira (29).

A paulista de 33 anos compartilhou imagens de alguns dos comentários racistas que recebeu e questionou: "Por que tanto incômodo? Por que tanto ódio?" Ela também anunciou sua intenção de denunciar os autores dos ataques, afirmando: "Internet não é terra sem leis, e os responsáveis serão, SIM, penalizados. Aqui a 'cultura do hate' não se perpetuará."

Em nota oficial, as organizações lamentaram profundamente os ataques e expressaram choque diante das "tamanhas atrocidades". O comunicado destacou que a decisão de elegê-la Miss São Paulo foi justificada por sua "mérito e excelência de suas competências e por sua beleza", além de apoiar as medidas legais que Milla pretende tomar. "Reiteramos a nota acima e salientamos que a decisão dos jurados (mais de 20 jurados) foi respeitada e a Milla eleita por mérito e excelência de suas competências e por sua beleza. Milla tomará medidas legais com nosso apoio e esperamos que todos que deferiram mensagens depreciativas conotando racismo paguem por isso”, dizia o texto.

A reação dos seguidores e fãs do concurso foi de grande apoio a Milla. "Você é maravilhosa, merecedora dessa coroa e esperamos que todo e qualquer desrespeito seja devidamente punido", comentou um internauta.

Milla Vieira, natural da capital paulista, iniciou sua trajetória em concursos de miss em 2014, quando foi eleita para representar o Brasil no Miss Supranational na Polônia. Sua carreira como modelo internacional decolou, levando-a a viver em diversos países, incluindo África do Sul, Espanha, Estados Unidos, México, Uruguai e Itália. A nova Miss São Paulo é a quinta mulher negra a conquistar o título na 68ª edição do concurso.