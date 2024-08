Ana Castela homenageia primo com Menino do Laço Comprido - (crédito: Foto: Divulgação)

Canção inédita faz parte do novo DVD da cantora Ana Castela, intitulado Herança Boiadeira

Ana Castela, conhecida pelo seu sucesso no cenário musical, lançou recentemente o projeto “Herança Boiadeira”, um novo DVD gravado em Londrina. Nesta sexta-feira, a cantora divulgou a segunda faixa inédita do projeto, intitulada "Menino do Laço Comprido", disponível em todas as plataformas digitais.

A música, composta por Ana Castela é uma homenagem ao primo da cantora, com quem ela compartilhou a infância e a adolescência na fazenda e nos rodeios.

Diferente do primeiro single Minha Herança, que já acumula mais de 25 milhões de reproduções no Spotify, Menino do Laço Comprido tem um ritmo dançante que promete agitar os fãs. O videoclipe da canção mostra Ana e seu primo dançando juntos durante a gravação do DVD.

A canção também faz referência às tradições do interior, mencionando o laço comprido, uma modalidade esportiva popular em vaquejadas e rodeios no Brasil. “Escrevi essa música para meu primo que sempre foi meu parceiro na fazenda, vivemos muitas histórias ao longo da vida, ele laçava e por isso o nome da canção, espero que outras pessoas também possam se sentir homenageadas”, explica Ana Castela.