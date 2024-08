Valor do procedimento para separar a língua de Andressa Urach vem à tona

A criadora de conteúdo adulto Andressa Urach chocou a web ao realizar uma cirurgia de bifurcação da língua. Segundo a assessoria de imprensa da modelo informou ao GLOBO, Andressa desembolsou R$ 1.350 para dividir o órgão em duas partes.

Embora Andressa não tenha revelado o nome do profissional que realizou o procedimento, o "Metrópoles" identificou o especialista como Daniel Rodrigo, um piercer profissional com mais de dez anos de experiência em modificação corporal. A técnica deixa a língua parecida com a de uma cobra.

Segundo a criadora de conteúdo, a modificação foi em prol de suas performances e vai ficar "a um novo patamar".

"Tenho me dedicado bastante na produção dos conteúdos e decidi apostar nessa transformação e potencializar os meus conteúdos e performances, e claro trazer essa ideia inovadora para os meus seguidores. Minhas expectativas estão altas, acredito que essa modificação trará um diferencial significativo e aumentará a satisfação tanto minha quanto dos meus fãs", declarou a influenciadora nas redes sociais.

