Rainha de bateria da Porto da Pedra revela preparativos para o Carnaval

Andrea Andrade será coroada a mais nova rainha de bateria da GRES Unidos do Porto da Pedra, em São Gonçalo. E apesar de ainda faltar alguns meses até o Carnaval 2025, a preparação da beldade para fazer bonito na Avenida já está a todo vapor. Andrea Andrade, inclusive, resolveu abrir um pouco de sua intimidade por trás dos holofotes e revelar como costuma ser sua rotina focada em obter resultados satisfatórios para ter uma excelente de desempenho e mostrar a que veio na Marquês de Sapucaí. Conforme a rainha de bateria da agremiação de São Gonçalo, os treinos são primordiais e ela não abre mão.

“Treinar é um dos hobbies favoritos. Pra mim é um estilo de vida e sempre que eu consigo estou fazendo algum tipo de exercício, mas tento manter a rotina de musculação quatro vezes ao longo da semana”, conta ela, que revela, ainda, o que mudou neste ano para o desfile em 2025.

“O diferencial desse ano tem sido as minhas aulas de samba. Tenho feito duas aulas por semana com o Alex Coutinho, que é uma referência no assunto e já responsável por umas das melhores passistas do carnaval. Pra quem está pensando em chegar com o corpo em dia no verão, é uma grande dica de cárdio, porque queima gordura e chega com o samba no pé em dia para o verão”, explicou.

Uma alimentação regrada também é prioridade de Andrea Andrade. Contudo, enquanto ainda está um pouco distante do Carnaval, ela permite não se cobrar tanto. “Vou confessar que alimentação não é o meu forte, tento não me privar nesse período do ano. Gosto de comer doce, que é o meu ponto fraco. Quando chega mais perto do carnaval, eu me controlo. Não faço loucuras para manter o corpo, mas tenho acompanhamento por um nutricionista e evito doces e frituras, afinal, qual sambista não gosta de comer uma feijoadinha?”, brinca a rainha de bateria.

Andrea Andrade também falou sobre sua expectativa para a festa da coroação. “Tem sido uma loucura essa preparação para a coroação. Eu estou tão ansiosa e animada, não vejo a hora de curtir essa festa com a minha escola. Consegui montar uma equipe grande e unida, estamos todos empenhados em fazer o melhor. Vamos ter show do Jorge Aragão e de toda a Porto da Pedra. Estou preparando uma apresentação muito especial com o Pablo, meu mestre de bateria e ala de passistas. As pessoas podem esperar por um grande momento e fortes emoções”, garante.

Ela ainda deu um pouco de spoiler sobre seu look para a tão aguardada coroação. “A pergunta que eu mais recebo nas minhas redes sociais é referente ao look que estou preparando para a coroação. Não posso revelar muita coisa para manter surpresa. O que posso adiantar é que vai ser assinado pelo estilista Guilherme Alves, e vai estar à altura que a escola merece. Eu e minha equipe estamos pensando em algo elegante e ao mesmo tempo atual, espero que todos gostem”, concluiu Andrea Andrade.