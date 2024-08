Josiel Schaper reflete sobre sua ascensão na web

Josiel Schaper, influenciador digital e ex-barbeiro, é a prova viva de que determinação e ousadia podem transformar vidas. Com um início humilde, Josiel compartilha sua jornada de como se tornou uma das personalidades mais influentes das redes sociais, realizando sorteios que mudam a vida de milhares de seguidores.

"Eu sempre fui barbeiro, certo? Atuei como colaborador em algumas barreiras referências logo depois sair e montei uma barbearia atuando por 16 anos ao todo. Nesse período, adquiri um espaço significativo no mundo da barbearia, atendendo artistas, cantores e jogadores de futebol. Inclusive, atendi a seleção argentina nos Jogos Olímpicos Rio 2016," relembrou.



Com o aumento do número de seguidores, Josiel percebeu uma oportunidade. "Comecei a observar os influenciadores atuando nas redes sociais com ações de sorteios. Achei interessante e resolvi tentar, utilizando meu carisma e graça," disse ele. Seu primeiro grande sucesso veio com um sorteio de um kit completo para barbeiros. "Lancei o sorteio de um kit que eu tinha ganhado. Em apenas 30 minutos de divulgação, vendi tudo. Naquele momento, minha vida mudou."



A partir daí, Josiel expandiu seu público e diversificou os prêmios. "Comecei a atingir um novo público com sorteios de iPhones, carros e motos. Hoje, a minha renda principal vem do mundo digital," afirma. Ele destaca os desafios enfrentados, mas também as recompensas, tanto financeiras quanto pessoais.



Josiel Schaper não apenas encontrou sucesso financeiro, mas também encontrou propósito. "Os trabalhos sociais me revigoram, me dão força para continuar. Ganhar dinheiro por ganhar não faz sentido. Eu encontrei preenchimento em Jesus Cristo e estou comprometido em transformar vidas através do meu trabalho."



Com uma história inspiradora e uma presença marcante nas redes sociais, Josiel Schaper continua a realizar ações e ajudar a comunidade, consolidando-se como um verdadeiro fenômeno da internet.