Gerson Fogaça e Sandro Tôrres apresentam a exposição em Cuba

A partir do próximo dia 10 de agosto, os apreciadores de artes plásticas cubanos poderão conferir no Centro Provincial de Artes Plásticas y Diseño de La Havana, a exposição “De-construcción”, com obras dos artistas brasileiros Gerson Fogaça e Sandro Tôrres. Com curadoria de Dayalis Gonzáles Perdomo, a mostra resulta de um intercâmbio cultural com a G.A.L.A Foundation, de Miami (EUA) e explora processos de desconstrução e reconstrução na arte contemporânea convidando os espectadores a refletirem sobre a transformação de ideias e formas.

De acordo com a curadora, a exposição propõe um diálogo profundo entre as obras de Gerson Fogaça e Sandro Tôrres, centrado na desconstrução da figuração. Ela pontua que ambos os artistas desconstroem a figuração tradicional, recombinando-a em novas configurações no limiar da abstração, desafiando convenções e abrindo novas possibilidades de interpretação e percepção.

“A desconstrução, como método filosófico, busca expor contradições e ambiguidades nos discursos e ideias, derrubando certezas e verdades. Na arte, manifesta-se desarticulando formas convencionais e reconstruindo-as de maneiras inesperadas e disruptivas. Este conceito é o núcleo das obras apresentadas, que exploram as possibilidades do meio pictórico e desafiam normas estabelecidas de representação”, explica Dayalis Gonzáles Perdomo.

A curadora ressalta que “as obras de Fogaça e Tôrres equilibram a tensão entre figuração e abstração, criando uma narrativa visual rica e multifacetada. Imagens fragmentadas e dissolvidas evocam uma realidade incompleta e em constante transformação, convidando o espectador a construir suas próprias interpretações”.

Ao todo 30 obras serão apresentadas ao público, sendo que muitas delas em grandes formatos. Além dos trabalhos expostos, haverá o lançamento de um catálogo exclusivo documentando esta colaboração artística. A exposição, que será aberta ao público no próximo dia 10 de agosto, ficará em cartaz até 10 de setembro, no Centro Provincial de Artes Plásticas y Diseño de La Habana.