"A minha vida é construir arte", disparou o cantor Lucas Pretti

Lucas Pretti lançou há três semanas o single “Garoto Invisível” acompanhado de um videoclipe que já alcançou mais de 77 mil visualizações no YouTube. Seu canal oficial na plataforma ultrapassa 11 milhões de views e no Spotify, o cantor possui mais de 200 mil ouvintes mensais e quase 160 mil seguidores nas redes sociais. Com o estilo pop, leve e cheio de personalidade, o artista apresenta uma estética marcante e vem ganhando destaque na cena.

Além da carreira na música, Lucas também é ator e recentemente deu vida ao personagem Titi no filme: “Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo”: “Quando eu era criança, comprava toda a revistinha. Quando vinha pra São Paulo, eu tinha que ir ao parque da Turma da Mônica. Sou muito fã, e conseguir o papel foi muito especial pra mim”, conta.

O mineiro de Belo Horizonte comenta a nova forma de mostrar o trabalho ao público que está muito atrelada às divulgações nas redes sociais e a necessidade de se manter conectado o tempo todo. Para Pretti, o mundo mudou e ele enxerga a importância crucial que existe nas redes sociais e o alcance que conquista através dela, mas a função artística é o que movimenta a sua criatividade e dá fôlego para apresentar as novidades:

“Eu tenho que ser blogueiro também, mas se eu pudesse só cantar, fazer um clipe, fazer um show e depois não fazer mais nada, seria melhor. A gente tem um alcance muito maior, mas é desgastante, demanda tempo e dedicação. A minha vida é construir arte, compor e gravar”, explica.



Ele diz que o mundo mudou e os artistas precisam se adequar às novas realidades. “Não adianta lutar contra, é o que é. O mundo evoluiu dessa forma e a gente tem que acompanhar se quisermos participar.” O seu último single “Amor de Verão”, ultrapassou 552 mil visualizações no YouTube. Vale lembrar que em abril, o cantor lançou uma versão remixada da música com influências do piseiro:

“O Nordeste tem uma energia surreal. Eu sou mineiro, mas a região tem um lugarzinho especial no meu coração. Eu queria levar um pouco de alegria desse ritmo para todo o Brasil”, comenta.