Mel Summers, intérprete de Anna em "A Caverna Encantada", revela curiosidades da produção no "CaveCast"; - (crédito: Foto: divulgação/SBT)

Nesta terça-feira, 06 de agosto, o “CaveCast” traz uma convidada especial: Mel Summers, a atriz conhecida por seu papel de Anna, em “A Caverna Encantada”. No bate-papo com os apresentadores Laura Castro e Nicholas Torres, Mel compartilha detalhes sobre sua trajetória artística e como surgiu seu sonho n a atuação. O episódio será exibido às 21h30 no YouTube da TV Zyn e nas plataformas de áudio.

“Desde pequena eu gostava de brincar de atuar, eu pegava minhas bonecas e montava uma plateia. Eu também assistia séries na televisão e refazia as cenas das séries”, declara a convidada.

A atriz mirim também revela como foi sua preparação para interpretar a personagem da trama e afirma que também fez o teste para “A Infância de Romeu e Julieta”:

“Eu também fiz teste de ‘A Infância de Romeu e Julieta', teve uma fase a menos, e achei o texto mais tranquilo. Em ‘A Caverna Encantada’ foi mais difícil", pontua Summers.

Durante a entrevista, Mel recebe um depoimento dos atores Miguel Ângelo e Vittória Seixas, intérpretes de Romeu e Julieta



O “CaveCast” é exibido toda terça-feira, às 21h30, no YouTube da TV Zyn e nas plataformas de áudio.