Saiba tudo o que rolou nos três dias do Kiwify Festival

O Kiwify Festival, realizado entre os dias 4 e 6 de julho no Transamérica Expo Center, atraiu aproximadamente 3000 pessoas em busca de novas ideias e oportunidades no universo digital. O evento reuniu renomados palestrantes como Artur Ribas, co-founder e CEO global da Kiwify, Bruno Perini, Cátia Damasceno, Malu Perini, Natalia Beauty.

Todos os palestrantes compartilham trajetórias semelhantes: começaram com um único produto que, divulgado organicamente, seja por boca a boca ou no Instagram, alcançou sucesso. No entanto, para escalar e monetizar, foi crucial compartilhar conhecimento sem receio da concorrência, desenvolvendo serviços, cursos e mentorias.

Em um ambiente dinâmico e enriquecedor, empreendedores, startups e empresas aproveitaram os dias do festival para explorar novas perspectivas e estabelecer conexões estratégicas. Essa abordagem é frequentemente adotada pela Kiwify, organizadora do evento. "Eventos autorais são como uma assinatura exclusiva da nossa marca, diferenciando-nos dos demais. Apesar de operarmos principalmente online, reconhecemos a importância dos encontros presenciais. Eles fortalecem a conexão com o público, promovendo confiança, lealdade e resultados comerciais sólidos, sustentados pela qualidade do nosso conteúdo e parcerias," destaca Artur Ribas, co-founder e CEO da Kiwify Global.