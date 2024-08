Márcia Fu fala sobre nova era digital e conexão com o público jovem

Medalhista olímpica, apresentadora e agora youtuber, Márcia Fu estreia seu canal no YouTube, intitulado o "Canal da Fu!". A primeira temporada chega com tudo, trazendo uma cobertura especial e irreverente dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, direto de São Paulo.

Com cinco episódios prontos para agitar a web, Márcia promete levar o público para dentro das Olimpíadas de um jeito leve, divertido e cheio de informação. A atração contará com quadros inovadores e descontraídos, como o "Minuto Olímpico", que resume as notícias dos jogos com humor e memes, o "Vem Quá Queen!", que apresenta entrevistas com pessoas comuns que vivem a emoção olímpica, e o "Deixa em Off", que revela os bastidores das participações da apresentadora na Cazé TV.

Em exclusividade, Márcia revela sua empolgação com esse novo projeto e destaca a liberdade criativa que o mundo digital proporciona. "A principal diferença entre apresentar na TV e criar conteúdo para o YouTube é a liberdade que a internet proporciona. Na televisão, há muitas restrições e regras a seguir, preciso ser mais comedida e formal. Já no YouTube, posso me soltar, falar o que penso, ser espontânea, nem doida do jeito que eu gosto. Posso explorar minha criatividade sem limitações e me conectar de forma mais pessoal com o público. Essa liberdade é muito legal e me permite mostrar quem eu realmente sou, de maneira divertida, que talvez o público ainda não conheça”, afirma.

A ex-jogadora de vôlei, que se tornou um ícone nas redes sociais após sua participação no reality show A Fazenda, comemora o carinho do público mais jovem. "Para mim, voltar à mídia não é bem um retorno, já que quando eu jogava não existia a mesma estrutura de mídia que temos hoje. Naquela época, a televisão era dominante, mas não tinha o mesmo impacto das mídias sociais atuais. Então, tudo isso é muito novo para mim. A internet abriu um mundo de possibilidades, permitindo uma conexão mais direta e dinâmica com o público. Conseguir conquistar o público jovem é algo muito incrível e ao mesmo tempo bem inesperado. Estou adorando essa nova fase e a oportunidade de me comunicar com tantas pessoas. Espero que eles também estejam gostando dessa nova fase”, diz.

Com a primeira temporada em andamento e a segunda já em planejamento para setembro, Márcia Fu demonstra muitas expectativas para o projeto. "Espero alcançar o máximo de pessoas possível e levar alegria a todos. Quero manter essa conexão com os meus seguidores, oferecendo entretenimento e momentos de diversão. Ser a Queen é sobre servir e entregar o melhor de mim para os meus fãs. Estou muito animada com tudo o que está por vir e confiante de que juntos podemos construir algo especial", declara.