Sarah Andrade faz revelação sobre seu propósito profissional

Sarah Andrade já alcançou muitos objetivos profissionais e revela que o seu proposito está baseado na sua felicidade. Aos 32 anos, ela tem plena convicção de que ser feliz e fazer o que gosta e o que a faz prospectar e conquistar objetivos. Para a influenciadora e palestrante, isso se estende não só a área profissional, mas também a emocional, a vida pessoal. De acordo com a comunicadora, evoluir profissionalmente também se deve ao fato da própria pessoa se dedicar e pensar se determinada atitude a deixa satisfeita e empolgada.

“O dinheiro e uma consequência das conquistas. Acho que o mais importante e entender se os passos dados são assertivos, se eles são capazes de encorajar nos momentos necessários e se traz contentamento”, explica. Com tantas atribuições, Sarah também se tornou sócia de uma agência de mídia e entretenimento ha pouco tempo e diz que a entrega com empenho e atenção são fórmulas para atingir as metas. “E bom lembrar que as consequências que eu cito também se referem a essa dedicação, ela e fundamental”.

A empresária se autodenomina workaholic e explica que durante todo o processo de desenvolvimento dos seus projetos já tem um plano em mente. “Quero sempre conquistar o alvo e sei que, conseguindo, a situação financeira melhora na mesma medida”, declara. Sarah acrescenta que na sua vida pessoal o processo e bem parecido, pois o segredo e confiar em si mesmo até se deparar com as vitórias: “O exito sempre chega, seja ele relacionado as questões financeiras ou não. São consequências que aparecem logo, logo”, finaliza.

Sarah Andrade e graduada em Publicidade e Propaganda e viveu por cinco anos nos Estados Unidos onde cursou MBA com foco em Marketing. A brasiliense possui quase 10 anos de experiência na área e já atuou como executiva em grandes multinacionais.