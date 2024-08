Jones Donizette do Republicanos Lidera Pesquisa para Prefeitura de Itapecerica da Serra

Itapecerica da Serra – A mais recente pesquisa eleitoral registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) posiciona Jones Donizette, do Republicanos, como o candidato favorito na disputa pela prefeitura de Itapecerica da Serra. Conduzida pelo Instituto Nova S.P. Pesquisas Consultoria Assessoria Jornalismo e Marketing Ltda, a pesquisa revela que Donizette detém 31,17% das intenções de voto.



No cenário eleitoral, Ramon Corsini aparece em segundo lugar, com 25,33% dos votos, seguido por Dr. Nakano, que ocupa a terceira posição com 12,50%. Os demais candidatos na pesquisa são Jorge Costa, com 8,17%; Dra. Luciana, com 3,17%; e Adriana Abelhão, com 2,33%. A pesquisa também indica que 1,67% dos eleitores escolheram votos brancos e nulos, e 15,67% estão indecisos ou não opinaram.

Em relação à rejeição dos candidatos, Dr. Nakano lidera com 40,17% dos eleitores indicando que não votariam nele. Jorge Costa segue com 16% de rejeição, enquanto Jones Donizette apresenta 14,17%. Outros índices de rejeição são Adriana Abelhão (4,17%), Dra. Luciana (3,50%) e Ramon Corsini (2,50%). Além disso, 17,83% dos eleitores não souberam ou não opinaram sobre a rejeição dos candidatos.

Pesquisa Eleitoral - SP-00237/2024 (foto: Foto: Divulgação)

Esta pesquisa oferece um panorama inicial do cenário político em Itapecerica da Serra, refletindo tanto as preferências quanto as resistências dos eleitores locais. Com uma quantidade significativa de eleitores ainda indecisos, o cenário eleitoral pode sofrer alterações até a data das eleições.

