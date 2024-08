Camila Queiroz revela produtos de beleza favoritos

A atriz e apresentadora da Netflix, Camila Queiroz, segue deslumbrando o público com seu senso de moda impecável e maquiagens sempre deslumbrantes. Conforme em entrevista ao ELA - Oglobo, a namorada de Klebber Toledo, que é notoriamente vaidosa e atenta às últimas tendências, compartilhou alguns de seus segredos de beleza, especialmente voltados para a temporada de inverno, conhecida por permitir looks mais sofisticados e discretos.

Um dos principais desafios na hora de se maquiar para grandes eventos, segundo Camila, é garantir que a maquiagem permaneça impecável durante toda a noite, resistindo aos abraços, beijos e momentos de descontração. Para isso, ela ressalta a importância de optar por produtos que ofereçam alta durabilidade e que possam ser aplicados em camadas, além de preparar e hidratar muito bem a pele antes, utilizando primers e fixadores que assegurem a fixação da maquiagem.

Camila revela que sua inspiração na hora de criar uma maquiagem varia conforme a ocasião e seu humor no dia. Ela gosta de pensar na mensagem que quer passar, seja ela mais ousada ou natural, e busca sempre evidenciar o que a faz sentir mais confiante e bonita. Para a atriz, a maquiagem é uma forma de expressão que deve refletir a essência de quem a usa.



Sobre as cores de maquiagem para o inverno, Camila não se limita aos tons escuros, apesar de serem clássicos da estação, como vinhos e marrons. Ela aprecia trazer um toque de cor e luminosidade para a estação fria, experimentando diferentes acabamentos e texturas, como o uso de iluminadores para dar um brilho sutil ou batons em cores mais vibrantes, criando contrastes interessantes com os trajes típicos de inverno.



Entre os itens indispensáveis na sua necessaire, Camila destaca o batom, especialmente nos dias frios, quando os lábios tendem a ficar mais ressecados. Ela sempre carrega pelo menos dois para garantir que os lábios estejam sempre protegidos e hidratados. Outro produto que não pode faltar é um bom hidratante facial, com ingredientes nutritivos e ceramidas, que ajudam a manter a pele protegida e bem hidratada.



Camila também compartilhou uma experiência em que escolheu o tom errado de base, algo que destaca como um erro comum, mas facilmente evitável hoje em dia, com as várias técnicas disponíveis na internet que ajudam a identificar a cor exata para cada tipo de pele. "Acho que um erro que já cometi foi usar um tom errado de base, é super importante você escolher a base certa de acordo com o seu subtom. Existem algumas técnicas na internet hoje que nos ajudam e facilitam na hora de descobrir a cor exata da sua base," revelou.



No universo da moda e beleza, Camila admira várias personalidades, incluindo Lady Di, Gisele Bündchen, Kate Moss e Bella Hadid, refletindo a diversidade de influências que ela adota. Para ela, o cabelo é uma parte essencial da autoestima e da expressão pessoal, sendo também uma ferramenta importante em seu trabalho como atriz, permitindo que ela se adapte a diferentes papéis e histórias.

Atualmente, os produtos que não saem de sua rotina de beleza incluem o Amulips da Eudora, a Base Glam Skin Perfection e a Máscara para Cílios Infinity Crescimento de Eudora Glam by Camila Queiroz, destacando sua preferência por itens que combinam qualidade e eficácia.