Ki’mbanda lança novo single "Ferro e Fogo"

A banda de Afrorock Ki’mbanda lançou no dia 07 de julho de 2024 seu mais recente single, "Ferro e Fogo". Disponível nas principais plataformas digitais como Spotify, Deezer e YouTube, a música tem gerado grande repercussão na cena musical. O lançamento foi coroado com uma performance vibrante no Festival OLB St. Paul’s Rock, em São Paulo, onde a banda entregou uma apresentação repleta de energia e emoção, conectando profundamente com o público.

Com letras que abordam a resistência e a força do povo preto, "Ferro e Fogo" vai além de uma simples canção, tornando-se um manifesto de luta e superação. Rogério Luiz Menudo, baixista e um dos compositores da música, destaca: "Essa canção é uma celebração da força e da fé do nosso povo. Queremos transmitir uma mensagem de superação e de que, apesar das adversidades, continuamos a lutar e a brilhar."

A Ki’mbanda, formada por Henrique Krispim (Krisx) nos vocais, Yves Remont na guitarra, Rogério Luis no baixo, Marcos Guarujá e Anderson Kafé na percussão, e Dema Drummer na bateria, funde elementos de candomblé, umbanda e afrofuturismo, criando uma sonoridade que redefine o Afrorock e destaca a importância da representatividade cultural.



Fundada em 2019, a Ki’mbanda rapidamente se tornou uma referência na música brasileira, ganhando notoriedade por seu compromisso em celebrar e preservar as tradições afro-brasileiras. "Queremos mostrar ao mundo que nossa música é um ato de resistência cultural", afirma Yves Remont, guitarrista da banda