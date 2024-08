Ex-global faz desabafo sobre remuneração da emissora

Franciely Freduzeski, conhecida por seus papéis em novelas da TV Globo como O Clone (2001), América (2005) e Malhação (2008), além de sua participação no quadro "Dá uma Subidinha" do Zorra Total (2000-2001), voltou aos holofotes ao criticar o modelo de pagamento dos atores pelas reexibições de produções no Canal Viva.

Atualmente, com a reprise de *América*, onde interpretou a personagem Conchita, Franciely participou do Podcast *Eles que Lutem*, apresentado por Gabs e Sabrina Castro. Durante a entrevista, a atriz endossou as críticas feitas recentemente pelo ator Mateus Solano em relação à política de pagamento de direitos autorais da emissora.



Em suas redes sociais, Solano havia questionado a remuneração dos atores pelas reexibições. "Quanto será que o Canal Viva vai faturar? E nós, os intérpretes? #DireitoAutoralNãoÉFavor", escreveu o ator. Franciely, ao ser questionada sobre a remuneração de seu grupo VIP no Telegram, onde vende fotos sensuais de seus pés, em comparação com o valor recebido pelas reprises, foi direta: "Paga!"



A atriz também expressou insatisfação com o valor recebido pelas reprises, afirmando que, embora exista uma remuneração, ela é insuficiente. "A gente chega a receber um valor, sim, mas é muito pequeno. Se você for comprar um gibi, um chiclete e uma Coca-Cola, já acabou", desabafou.



Franciely, que recentemente voltou ao ar com a reprise de *América* no Canal Viva, também falou sobre seu afastamento das novelas, causado pelas dores crônicas decorrentes da fibromialgia, síndrome diagnosticada em 2022. A atriz revelou ter consultado 27 profissionais diferentes antes de obter o diagnóstico correto, já que muitos médicos inicialmente atribuíram os sintomas a causas psicológicas.

De acordo do o Super Life - iG, durante a entrevista, Franciely também compartilhou detalhes sobre seu grupo VIP no Telegram, voltado para seguidores fetichistas que apreciam fotos de pés. "O grupo pago é para quem quer fotos mais sensuais, mas nada vulgar ou pornográfico. É para brincar com a imaginação. Também vamos ter contos e vou vender produtos como meias e sapatos que usei nas fotos", explicou a atriz.

Ela ressaltou que essa iniciativa tem gerado uma remuneração superior ao que recebe pelas reprises no Canal Viva.