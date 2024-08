Cintura de Barbie? Jojo Todynho faz aparição com a cintura fina

Jojo Todynho surpreendeu seus seguidores na manhã desta quinta-feira (8) ao divulgar cenas dos bastidores de um ensaio fotográfico. No vídeo, a apresentadora aparece usando um vestido justo, que destaca sua nova silhueta.

A transformação de Jojo começou em agosto de 2023, quando ela passou por uma cirurgia bariátrica como parte de um processo intenso de emagrecimento. Com o apoio de atividades físicas regulares e acompanhamento nutricional, a artista conseguiu perder 50 kg. Em julho deste ano, a influenciadora passou por uma lipoescultura para aperfeiçoar ainda mais seu novo corpo.

"Fiz abdominoplastia com lipo. Fiz lipo nas costas, fiz lipoescultura, só não mexi no glúteo, porque já tinha feito. Da primeira vez que fiz lipo, tinha colocado a gordura no glúteo, então, agora só vou fazer harmonização do glúteo para deixar ele bonitinho. Depois, vou tirar meu silicone e colocar outro. Tenho um litro e vou diminuir", contou recentemente Jojo Todynho.