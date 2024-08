Dubdogz e Rooftime se unem para o lançamento de "Golden Summer"

Nesta sexta-feira (09), o grupo brasileiro Rooftime, em parceria com Dubdogz, lança sua mais nova canção intitulada "Golden Summer". A música estará disponível em todas as plataformas digitais, confira.

Diferente de tudo que o cenário eletrônico está acostumado, o Rooftime, formado em 2018 pelos irmãos Rodrigo Souza (vocais) e Gabriel Souza (violão), juntamente com o amigo Lisandro Carvalho (DJ), é uma banda de música eletrônica que se destaca por misturar instrumentos com batidas eletrônicas. O grupo traz uma abordagem única e cativante para o cenário eletrônico.

Os compositores e produtores de "Golden Summer" são Lisandro Carvalho Sales, Marcos Schmidt, Rodrigo Souza Pinto, Lucas Schmidt e Gabriel Souza Pinto. A canção abre espaço para um verão dourado, descrevendo um período perfeito de festa, diversão e alegria, onde momentos memoráveis são compartilhados com amigos e pessoas queridas.

A história narrada na música gira em torno de um viajante que se prepara para viver o melhor verão de sua vida, o tão sonhado verão dourado. "Golden Summer" chega como um aquecimento para a temporada de verão, trazendo uma atmosfera de celebração e expectativas para os dias ensolarados que estão por vir.

Segundo o Rooftime, a Golden Summer é como se fosse um hino de verão para o trio. Descrevendo o momento em que as pessoas são completamente livres para aproveitar o mundo e deixar os problemas de lado. Nem que seja só por um tempo, mas vivendo cada segundo dessa fase para criar memórias inesquecíveis. A letra conta exatamente isso, uma viagem com os amigos escrevendo histórias a cada dia que passam juntos.

Para marcar o lançamento, Rooftime programou pílulas de vídeos especiais que serão divulgadas nas redes sociais, proporcionando aos fãs um gostinho do que está por vir com este novo single.

A parceria entre Rooftime e Dubdogz, não é de hoje. “A gente tem uma sintonia muito grande com os meninos do Rooftime desde a “Free My Mind” e é sempre legal demais ir para o estúdio com eles, porque temos a oportunidade de todo o processo: da composição à gravação à produção”, comentam os irmãos Lucas e Marcos.

“Golden Summer” vem num momento muito especial pra gente, em que fechamos uma casa em Ibiza por quase dois meses durante este Verão Europeu, enquanto fazíamos uma tour pelo mundo. É a trilha sonora perfeita para esse momento de calor, sol, amigos reunidos e celebração, celebra Dubdogz.

Atualmente, Rooftime conta com mais de um milhão de ouvintes mensais no Spotify.

Foto: Rodrigo Birai