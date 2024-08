Saiba quanto custa para anunciar no reality de Carlinhos Maia

O influenciador digital Carlinhos Maia deu início ao "Rancho do Maia", seu reality show realizado em São Miguel dos Milagres, Alagoas, entre os dias 4 e 12 de agosto. Com uma audiência de mais de 31 milhões de seguidores em suas redes sociais, o influencer criou oportunidades comerciais atrativas para marcas que desejam expor seus produtos e serviços durante o programa. A coluna de Gabriel Perline, da revista Contigo!, teve acesso exclusivo aos planos de mídia oferecidos e revelou as opções disponíveis para os anunciantes.



Os pacotes publicitários variam conforme o nível de exposição desejado. O mais completo, com custo de R$ 600 mil, oferece aos patrocinadores 30 segundos de ativação durante todos os shows e dinâmicas do reality, além de destaque para a logomarca em áreas estratégicas como palco, bar, piscina, sala de convívio e área externa. A marca ainda é promovida através dos perfis sociais de Carlinhos Maia, garantindo uma grande visibilidade.

Uma segunda opção, avaliada em R$ 300 mil, proporciona 15 segundos de ativação no telão em todos os shows, além de inserções na piscina e na dinâmica de futebol de sabão. Este pacote também inclui a divulgação da marca no perfil oficial do evento e menções feitas por dois convidados do reality show, aumentando o alcance da publicidade.

Para as marcas que desejam um investimento menor, há um plano de R$ 100 mil, que oferece 15 segundos de ativação no telão em todos os shows e espaço na ilha gastronômica. No entanto, todos os pacotes requerem que os patrocinadores providenciem os materiais necessários para a execução da publicidade, uma responsabilidade que recai sobre os anunciantes.

Até o momento, o "Rancho do Maia" conta com o patrocínio de marcas como Esportes da Sorte, Onabet e EDScap, todas do grupo Esportes da Sorte, uma das principais casas de apostas do Brasil, da qual Carlinhos Maia é garoto-propaganda. O reality, realizado na nova propriedade de Maia, que possui 11 quartos, piscina, churrasqueira e salão de jogos, recebe mais de 50 influenciadores digitais ao longo do confinamento.