Kenzi Marinho mostra que é possível ter fotos e vídeos profissionais usando apenas o celular

Em uma era em que a fotografia móvel se tornou um fenômeno global, muitos ainda duvidam da capacidade dos smartphones para criar imagens verdadeiramente profissionais.

No entanto, Kenzi Marinho, um renomado fotógrafo com mais de uma década de experiência e criador do aclamado software O Rei dos Presets, está desafiando essas percepções e mostrando como é possível transformar fotos e vídeos capturados com celulares em conteúdos de qualidade impressionante.

Kenzi Marinho, cuja carreira é marcada por um trabalho inovador e influente no mundo da fotografia, desenvolveu o O Rei dos Presets com a missão de democratizar a edição de imagens e vídeos. Segundo Marinho, “O Rei dos Presets foi criado para simplificar a edição, oferecendo aos usuários ferramentas poderosas que antes eram acessíveis apenas para profissionais. Com este software, qualquer pessoa pode transformar uma foto comum em uma obra de arte com apenas alguns cliques.”

A revolução dos Presets

Os Presets são ajustes pré-definidos que alteram a aparência das fotos de maneira rápida e consistente. Com a popularização dos smartphones, muitos aplicativos e softwares de edição têm surgido, mas poucos oferecem a mesma facilidade e eficiência que o O Rei dos Presets. Kenzi explica que a ideia por trás dos seus Presets é permitir que até mesmo iniciantes possam alcançar resultados de nível profissional sem a necessidade de habilidades avançadas em edição.

“Os Presets são como receitas prontas para fotos”, diz Kenzi. “Eles permitem que você aplique um estilo específico ou ajuste a iluminação e o tom das suas imagens de forma rápida e consistente. Isso é especialmente útil para quem usa o celular, pois permite que você obtenha uma qualidade profissional sem a complexidade de softwares de edição mais avançados.”

Dicas para capturar fotos de qualidade com o celular

Para maximizar o potencial do celular na captura de imagens profissionais, Marinho compartilha algumas dicas essenciais:

•? ?Iluminação é fundamental: A luz natural é a melhor amiga da fotografia móvel. Tente fotografar em locais bem iluminados e evite fontes de luz direta que possam criar sombras indesejadas.

•? ?Composição: A regra dos terços é uma técnica clássica que pode melhorar significativamente a composição das suas fotos. Divida a imagem em três partes iguais, tanto vertical quanto horizontalmente, e posicione os elementos principais ao longo dessas linhas.

•? ?Utilize o modo manual: Muitos smartphones modernos oferecem modos manuais que permitem ajustar a exposição, o foco e outras configurações. Experimentar esses ajustes pode resultar em fotos com mais controle e criatividade.

•? ?Ajuste com Presets: Após capturar suas imagens, aplique Presets do O Rei dos Presets para otimizar a aparência das suas fotos. Esses ajustes rápidos podem fazer toda a diferença na qualidade final.

Transformando vídeos

Além das fotos, o O Rei dos Presets também oferece funcionalidades para vídeos, permitindo ajustes rápidos e eficazes. “A edição de vídeos pode ser tão simples quanto a de fotos quando você utiliza Presets e Luts adequados”, afirma Kenzi. “Você pode aplicar um estilo consistente em todos os seus vídeos e garantir que eles tenham um aspecto profissional.”

Conclusão

Kenzi Marinho e o O Rei dos Presets estão redefinindo o conceito de fotografia móvel ao provar que um celular, combinado com as ferramentas certas, pode produzir imagens e vídeos de alta qualidade. A simplicidade e a eficácia dos Presets oferecem uma nova perspectiva para fotógrafos amadores e profissionais, tornando a fotografia profissional mais acessível do que nunca.

